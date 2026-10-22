Nezletilá chodkyně podle dosavadního šetření GIBS vystupovala z autobusu MHD linky 364 v zastávce Kutnohorská směrem z centra. Veškeré okolnosti nehody včetně kamerových záznamů GIBS vyhodnocuje. Záběry ukazují, že poblíž místa nehody stáli v té době důležití svědci.
„K objasnění příčin a okolností nehody mohou přispět zejména dva muži, kteří se nacházeli v blízkosti události,“ sdělil mluvčí GIBS Jakub Augusta.
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Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku
Výzva však platí i pro další lidi. „Důležitá mohou být také svědectví cestujících ze zmíněného autobusu MHD. Přihlásit se mohou i další svědci nehody, například řidiči projíždějících vozidel,“ napsal Augusta.
Ozvat se mají operačnímu středisku GIBS na telefonním čísle +420 974 839 734. „Děkujeme za všechna svědectví, která mohou pomoci okolnosti a příčiny nehody plně objasnit,“ uzavřel mluvčí.
Nehoda se stala v pondělí 19. 10. kolem 14:30 hodin v Kutnohorské ulici na Praze 10 nedaleko zastávky MHD Kutnohorská. Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky tam srazilo nezletilou chodkyni. Dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici.