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GIBS hledá důležité svědky nehody policejního vozu, který v Praze srazil dívku

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  11:41
Dva svědci, kteří se nacházeli poblíž nehody, ke které došlo v ulici...

Dva svědci, kteří se nacházeli poblíž nehody, ke které došlo v ulici Kutnohorská v Praze 10. Dívku srazilo policejní auto se zapnutými majáky. (22. října 2026) | foto: GIBS

Dva svědci, kteří se nacházeli poblíž nehody, ke které došlo v ulici...
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
14 fotografií
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), hledá svědky vážné nehody, která se stala v pondělí v Kutnohorské ulici v Praze. Policejní vůz tam srazil nezletilou chodkyni, která skončila s vážnými zraněními v nemocnici. Inspekce vyzývá zejména dva muže, kteří stáli poblíž nehody, aby se ozvali.

Nezletilá chodkyně podle dosavadního šetření GIBS vystupovala z autobusu MHD linky 364 v zastávce Kutnohorská směrem z centra. Veškeré okolnosti nehody včetně kamerových záznamů GIBS vyhodnocuje. Záběry ukazují, že poblíž místa nehody stáli v té době důležití svědci.

„K objasnění příčin a okolností nehody mohou přispět zejména dva muži, kteří se nacházeli v blízkosti události,“ sdělil mluvčí GIBS Jakub Augusta.

Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku

Výzva však platí i pro další lidi. „Důležitá mohou být také svědectví cestujících ze zmíněného autobusu MHD. Přihlásit se mohou i další svědci nehody, například řidiči projíždějících vozidel,“ napsal Augusta.

Dva svědci, kteří se nacházeli poblíž nehody, ke které došlo v ulici Kutnohorská v Praze 10. Dívku srazilo policejní auto se zapnutými majáky. (22. října 2026)
Dva svědci, kteří se nacházeli poblíž nehody, ke které došlo v ulici Kutnohorská v Praze 10. Dívku srazilo policejní auto se zapnutými majáky. (22. října 2026)
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. (19. října 2026)
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. (19. října 2026)
14 fotografií

Ozvat se mají operačnímu středisku GIBS na telefonním čísle +420 974 839 734.Děkujeme za všechna svědectví, která mohou pomoci okolnosti a příčiny nehody plně objasnit,“ uzavřel mluvčí.

Nehoda se stala v pondělí 19. 10. kolem 14:30 hodin v Kutnohorské ulici na Praze 10 nedaleko zastávky MHD Kutnohorská. Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky tam srazilo nezletilou chodkyni. Dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici.

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