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Muž vyhrožoval na úřadě v Praze bombou, pak utekl. Nepohodl se s personálem

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  14:34
Policisté zasahovali na úřadu městské části Prahy 1 ve Vodičkově ulici. Zadrželi jednoho muže, který začal vyhrožovat poté, co se nepohodl s personálem úřadu. Na místě byly všechny složky IZS. Budova prohledána a úřad je už zpátky v běžném provozu.

„Muž se nepohodl s pracovnicí za přepážkou a poté začal vyhrožovat, že má u sebe bombu,“ mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Poté podle policie utekl ven.

Nebezpečného muže zadržela speciální pořádková hlídka na stanici metra Můstek. Na místě zasahovali také pyrotechnici a provedli kompletní pyrotechnickou prohlídku. Ta proběhla za provozu, budovu policisté neuzavírali. Nyní je budova opět v běžném provozu.

Muž se na úřadě zjevil již v minulosti. „Nebyla to jeho první výhružka, byl v tom úřadě opakovaně,“ informoval Rybanský. „Zatím nebyla stanovena právní kvalifikace skutku,“ dodal.

Na místo vyjely také další složky IZS.

„Celý případ se obešel se bez zranění, a tudíž bez nutnosti zdravotnické intervence,“ uvedl mluvčí záchranářů Karel Kirs.

„Policie si nás vyžádala kvůli zajištění požární ochrany na místě. Naše jednotky jsou zpátky na stanici, na místě zůstal pouze velící důstojník,“ informoval mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Policejní zásah kvůli výhružce bombou úřadu ve Vodičkově ulici na Praze 1. (1. července 2026)
Policejní zásah kvůli výhružce bombou úřadu ve Vodičkově ulici na Praze 1. (1. července 2026)
Policejní zásah kvůli výhružce bombou úřadu ve Vodičkově ulici na Praze 1. (1. července 2026)
Policejní zásah kvůli výhružce bombou úřadu ve Vodičkově ulici na Praze 1. (1. července 2026)
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