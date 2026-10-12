Praha 1 sobě zahájila koaliční jednání s TOP 09 a Piráty, mluvit chce se všemi

Praha 1 sobě získala sedm mandátů ve 27členném zastupitelstvu první městské části, koalice s TOP 09 a Piráty by měla těsnou většinu 14 hlasů.
„Voliči nám opět dali nejsilnější mandát a my ho bereme jako závazek k rychlejším změnám k lepšímu v centru Prahy. Nejbližší programovou shodu vidíme s TOP 09 a Piráty, s nimiž jsme se už o víkendu sešli,“ uvedl Marc.
Dodal, že Praha 1 sobě je otevřena jednáním se všemi uskupeními, která se do zastupitelstva městské části dostala. „Budeme jednat s každým, kdo s námi sestaví funkční a stabilní koalici, která dokáže výsledky pro občany přinést rychle. Na Praze 1 hodně záleží na spolupráci s magistrátem, proto doufáme, že i tam vznikne akceschopná sestava,“ sdělil.
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Praha 1 sobě volby v městské části vyhrála i v roce 2022, tehdy se jí však koalici sestavit nepodařilo a nakonec ji utvořili ODS, Piráti, TOP 09, ANO a Rezidenti 1. Starostkou se stala Terezie Radoměřská (TOP 09). Vznik koalice vedl k vnitřnímu rozkolu v klubu Pirátů, protože strana s účastí v koalici nesouhlasila a následně vyloučila trojici zastupitelů, kteří to odmítli respektovat.
V letošních volbách získala Praha 1 sobě sedm mandátů, druhá ODS pět křesel a po čtyřech zastupitelích mají Starostové s lidovci a TOP 09. Tři mandáty získali Piráti, dva Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka a rovněž dva kandidátka ANO a nezávislých.