Ucpané nábřeží už neobjedete. Praha 1 chystá omezit průjezd Petrskou čtvrtí

Adam Hejduk
  13:00
Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části centra, který platí od léta 2024, nyní připravuje první městská část podobné opatření i pro celou Petrskou čtvrť, a tentokrát celodenně.

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Ucpané nábřeží už neobjedete. Praha 1 chystá omezit průjezd Petrskou čtvrtí

Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází...

Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části centra, který platí od léta 2024, nyní připravuje první městská část podobné opatření i pro celou Petrskou čtvrť, a tentokrát...

26. ledna 2026

Terminál Zličín byl uzavřen, pyrotechnik kontroloval podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Policie krátce uzavřela dopravní terminál na pražském Zličíně kvůli kontrole odloženého zavazadla. Provoz byl po dobu uzavření terminálu výrazně omezený. Autobusy MHD i metro byly odkloněny do...

26. ledna 2026  12:18

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude od března Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Čtyřicetiletá Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na...

26. ledna 2026,  aktualizováno  12:15

Opilý řidič narazil při parkování do tramvaje. Nadýchal téměř čtyři promile

Srážka automobilu a tramvaje v ulici M. Horákové v Praze 6. (26. ledna 2026)

Dnes ráno se v ulici Milady Horákové v Praze 6 srazilo auto s projíždějící tramvají Následná dechová zkouška u řidiče osobního vozu ukázala téměř čtyři promile alkoholu. Incident dál vyšetřují...

26. ledna 2026  10:35

Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům

Rozvoz zboží zákazníkům zajišťuje technologicko-logistická společnost DODO....

Řetězec Globus zahajuje vlastní rozvoz nákupů objednaných přes e-shop. Služba bude dostupná prostřednictvím webu Globusonline.cz, kde zákazníci najdou zhruba 30 tisíc položek včetně potravin z...

26. ledna 2026  9:25

Byznys z papíru. Filmový sníh rodinné firmy se objevil i ve Hvězdných válkách

Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)

Michal Urbánek je součástí společnosti CIUR od jejího založení v roce 1991. V té době ale v podniku nepracoval oficiálně, jelikož mu ještě nebylo osmnáct let. Studoval střední školu a svým rodičům,...

26. ledna 2026

Ví, co si skutečně myslí. Podnikatelka čte v lidském podvědomí

Hana Kloučková, Confess

Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou ve výzkumné organizaci...

26. ledna 2026

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Policisté hledají svědky nehody na Smíchově. Žena při ní přišla o nohy

Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným...

Pražští policisté hledají svědky nehody autobusu městské hromadné dopravy, při které se vážně zranila žena a utrpěla amputaci obou spodních končetin. Událost se stala 15. ledna krátce po sedmé hodině...

25. ledna 2026  14:40

