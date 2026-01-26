Ucpané nábřeží už neobjedete. Praha 1 chystá omezit průjezd Petrskou čtvrtí

„Petrská čtvrť je nejhustěji obydlenou částí Prahy 1. A ve chvíli, kdy je ucpané nábřeží, tak ho všichni objíždějí právě tudy. Dělali jsme si na to průzkum a pouze zhruba třetina aut, která do čtvrti vjede, v ní má cíl cesty, zbytek jen projíždí,“ vysvětluje radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN).
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva
Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...
Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené
Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...
Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu
Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...
Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara
Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...
Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského
Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...
Ucpané nábřeží už neobjedete. Praha 1 chystá omezit průjezd Petrskou čtvrtí
Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části centra, který platí od léta 2024, nyní připravuje první městská část podobné opatření i pro celou Petrskou čtvrť, a tentokrát...
Terminál Zličín byl uzavřen, pyrotechnik kontroloval podezřelé zavazadlo
Policie krátce uzavřela dopravní terminál na pražském Zličíně kvůli kontrole odloženého zavazadla. Provoz byl po dobu uzavření terminálu výrazně omezený. Autobusy MHD i metro byly odkloněny do...
Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat
Novou ředitelkou Zoo Praha bude od března Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Čtyřicetiletá Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na...
Opilý řidič narazil při parkování do tramvaje. Nadýchal téměř čtyři promile
Dnes ráno se v ulici Milady Horákové v Praze 6 srazilo auto s projíždějící tramvají Následná dechová zkouška u řidiče osobního vozu ukázala téměř čtyři promile alkoholu. Incident dál vyšetřují...
Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům
Řetězec Globus zahajuje vlastní rozvoz nákupů objednaných přes e-shop. Služba bude dostupná prostřednictvím webu Globusonline.cz, kde zákazníci najdou zhruba 30 tisíc položek včetně potravin z...
Byznys z papíru. Filmový sníh rodinné firmy se objevil i ve Hvězdných válkách
Michal Urbánek je součástí společnosti CIUR od jejího založení v roce 1991. V té době ale v podniku nepracoval oficiálně, jelikož mu ještě nebylo osmnáct let. Studoval střední školu a svým rodičům,...
Ví, co si skutečně myslí. Podnikatelka čte v lidském podvědomí
Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou ve výzkumné organizaci...
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Policisté hledají svědky nehody na Smíchově. Žena při ní přišla o nohy
Pražští policisté hledají svědky nehody autobusu městské hromadné dopravy, při které se vážně zranila žena a utrpěla amputaci obou spodních končetin. Událost se stala 15. ledna krátce po sedmé hodině...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Příjezd sanitkou nedává lidem přednost v ošetření. Můžou jít na řadu i jako poslední
Pražané si v poslední době častěji volají sanitku kvůli horečce. Záchranáři k těmto případům od září do ledna vyjížděli o 37 procent častěji než loni v tutéž dobu. Může za to podle nich chřipková...
Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů
Po pondělním útoku ozbrojeného muže v obecním úřadu v Chřibské, který zastřelil jednoho ze zaměstnanců, začala většina pražských radnic přemýšlet o bezpečnosti svých úředníků. Ačkoliv magistrát...