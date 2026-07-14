Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ODS v Praze 1 se postavila za Dvořáka. Přesvědčila je moje hodinová řeč, uvedl

Autor: ,
  6:30

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1 | foto: HK Praha 1

Oblastní rada ODS v Praze 1 se postavila za Filipa Dvořáka. I přes výzvu vedení strany k jeho rezignaci ho nadále považuje za kandidáta na starostu této městské části. Pondělního jednání se zúčastnilo osm členů, z nichž sedm hlasovalo pro jeho setrvání v čele kandidátky. Dvořák se hlasování zdržel.

Vedení ODS vyzvalo Dvořáka k rezignaci v pátek. Důvodem bylo, že podle něj vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry.

O Dvořákovi bude v úterý jednat předsednictvo ODS, uvedl předseda strany Martin Kupka. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák zdědil majetek v hodnotě přes 230 milionů korun.

Vedení ODS vyzvalo kandidáta na starostu Prahy 1 Dvořáka, aby z voleb odstoupil

Dvořák po jednání uvedl, že kolegy patrně přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojencem lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponentem. Oblastní radě za podporu poděkoval.

Uvedl, že na výzvy vedení ODS bude i nadále reagovat podle pravidel strany. „Tak jsem byl vychován. Nejednám mimo tyto regule. Co je pro mě zdrcující, je ta arogance vůči ostatním členům ODS Prahy 1. To jsem v životě nezažil,“ řekl Dvořák. Podle něj mají voliči zhodnotit, zda mají obvinění některých médií reálný základ.

„To, že se oblastní rada ODS Praha 1 postavila za svého předsedu Filipa Dvořáka, beru na vědomí. Očekával jsem ale větší míru sebereflexe, především od lídra kandidátky. Celou situaci zítra (v úterý) projedná předsednictvo ODS,“ uvedl Kupka na síti X.

Doplnil, že je i nadále přesvědčen o tom, že volebnímu výsledku ODS v Praze 1 prospěje, pokud Dvořák na kandidátce nebude. „Stanovy ODS dávají vedení strany jasné nástroje, jak zasáhnout v případech, kdy kandidátka může ohrozit důvěryhodnost nebo volební úspěch ODS. Pokud to bude nezbytné, jsem připraven tyto nástroje využít,“ uvedl Kupka.

Rakušan vyčítá vládě atmosféru strachu. Kupka aroganci, nekompetentnost a chaos

K odchodu z kandidátky vyzvali Dvořáka nejen Kupka, ale i první místopředseda ODS Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Všichni tři se z pondělního jednání omluvili.

„Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1,“ uvedli minulý týden ve společném prohlášení. Oblastní sdružení strany v Praze 1 zároveň vyzvali, aby kandidátku změnilo, pokud Dvořák sám neodstoupí.

Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na Facebooku.

Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák zdědil po svém otci majetek v hodnotě přes 230 milionů korun. Patří k němu nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachta kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.

Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. V letech 1994 až 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starostou Prahy 1.

Jeho jméno se během působení ve veřejných funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.

Do čela Prahy 1 se v roce 2009 dostal po vnitrostranickém puči, kdy ODS za pomoci opozičních Věcí veřejných odvolala tehdejšího starostu Petra Hejmu. Ten proti Dvořákovi otevřeně vystupoval. Občanští demokraté z Prahy 1 ho následně vyloučili ze strany.

Nyní je Hejma zastupitelem Prahy 1 za STAN a v letech 2020 až 2022 byl po odvolání Pavla Čižinského (dříve Praha 1 Sobě, nyní Levice) jejím starostou.

Začnu v ulicích, říká kandidát ODS na starostu Prahy 1 Filip Dvořák

Dvořák stál v čele organizace ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Krok odůvodnilo tím, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz a jejich vzájemná rivalita navíc rozdělila organizaci na dva nesmiřitelné tábory.

Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice

Vizualizace metra D, stanice Nemocnice Krč

Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...

Velkolepý mural v Ruzyni je hotový, patří mezi nejdelší v Evropě

Díky čerstvému Muralu Ruzyně se Praha zařazuje mezi evropské metropole...

Velkolepý mural v pražské Ruzyni je hotový. Dílo dlouhé 700 metrů s plochou 1 800 metrů čtverečních se zařazuje mezi největší v Evropě. V druhé polovině června na něm pracovaly desítky umělců.

ODS v Praze 1 se postavila za Dvořáka. Přesvědčila je moje hodinová řeč, uvedl

Filip Dvořák, předseda HK Praha 1 a ODS Praha 1

Oblastní rada ODS v Praze 1 se postavila za Filipa Dvořáka. I přes výzvu vedení strany k jeho rezignaci ho nadále považuje za kandidáta na starostu této městské části. Pondělního jednání se...

14. července 2026  6:30

Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100 x 50 metrů se zbortila. Hasiči během zásahu vyhlásili až třetí stupeň požárního poplachu, lidem v...

13. července 2026  7:21,  aktualizováno  21:13

Šampionka zpátky v Česku. Trofej si dám místo televize, vtipkovala Nosková

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí po příletu do Prahy.

Dorazila do místnosti pro tiskovou konferenci, která bude v budoucnu sloužit jako Síň slávy Českého tenisového svazu. A právě do ní bude Linda Nosková coby grandslamová šampionka patřit. Nejdřív si...

13. července 2026  20:41

Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)

Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí odpoledne tramvajovou trať například mezi stanicemi Florenc a Karlínským náměstím. Podobná situace se...

13. července 2026  19:08,  aktualizováno  20:30

Místo luxusu pro chrty moderní stadion. Závodiště v Motole čeká velká proměna

Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí...

Konec jednoho snu. Před třinácti lety se v Motole slavnostně otevřelo nejluxusnější chrtí závodiště kontinentální Evropy. Psí sprintérští šampioni se mohli těšit na měkké ručníky, vonné oleje a...

13. července 2026  17:12

Lidé vybrali podobu Libeňského přesmyku. I jaké bude využití prostoru pod mostem

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)

Lidé v anketě vybrali podobu nového Libeňského přesmyku a využití prostoru pod mostem. Do hlasování organizované Prahou 9 a magistrátem se zapojilo přes 600 respondentů.

13. července 2026  16:35

Magistrála u hlavního nádraží se zúžila, důvodem je oprava stropu odbavovací haly

Začala oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028

Pro řidiče začalo omezení na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici. Důvodem je oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží. To si vyžádá obousměrné zúžení dopravy do dvou jízdních pruhů až do...

13. července 2026  15:03

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

13. července 2026,  aktualizováno  14:15

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných...

Řidička elektromobilu v pondělí ráno v Mělníku narazila do sedmi zaparkovaných vozidel poté, co se podle policie její auto stalo neovladatelným. Při nehodě utrpěla čtyřicetiletá žena lehké zranění....

13. července 2026  14:03

Hrdlořezy propadly v kontrole z vnitra. Nejvíc amatérsky řízená obec, hřmí opozice

Premium
Horní náves v Hrdlořezích u Mladé Boleslavi

Hned několik různých porušení zákona o různé závažnosti a dalších nedostatků v řízení obce letos odhalila kontrola ministerstva vnitra v Hrdlořezích u Mladé Boleslavi.

13. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mysleli jsme, že se žene bouřka, popisoval svědek požár skladu v Čelákovicích

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo...

Vstával do práce a chystal se dát si ještě před odchodem ranní cigaretu. Když vyšel na balkon, viděl zataženou oblohu a pomyslel si, že se žene bouřka. „Za chvíli mi ale bylo jasné, že to nejsou...

13. července 2026  12:57

OBRAZEM: Z jedné strany ještě staveniště, z druhé už tramvaje k Hradu vozí turisty

Rekonstrukce tramvajové trati Chotkovy sady - Pražský hrad - Brusnice (11....

Na tramvajových zastávkách u Pražského hradu je opět živo. První turisté sem po čtyřměsíční rekonstrukci trati zamířili před dvěma dny, kdy sem začaly opět zajíždět tramvaje, zatím jen z centra....

13. července 2026  11:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.