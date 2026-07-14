Vedení ODS vyzvalo Dvořáka k rezignaci v pátek. Důvodem bylo, že podle něj vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry.
O Dvořákovi bude v úterý jednat předsednictvo ODS, uvedl předseda strany Martin Kupka. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že Dvořák zdědil majetek v hodnotě přes 230 milionů korun.
|
Vedení ODS vyzvalo kandidáta na starostu Prahy 1 Dvořáka, aby z voleb odstoupil
Dvořák po jednání uvedl, že kolegy patrně přesvědčila jeho více než hodinová řeč. Odmítl tvrzení, že je spojencem lobbisty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Tvrdí, že byl naopak jejich oponentem. Oblastní radě za podporu poděkoval.
Uvedl, že na výzvy vedení ODS bude i nadále reagovat podle pravidel strany. „Tak jsem byl vychován. Nejednám mimo tyto regule. Co je pro mě zdrcující, je ta arogance vůči ostatním členům ODS Prahy 1. To jsem v životě nezažil,“ řekl Dvořák. Podle něj mají voliči zhodnotit, zda mají obvinění některých médií reálný základ.
„To, že se oblastní rada ODS Praha 1 postavila za svého předsedu Filipa Dvořáka, beru na vědomí. Očekával jsem ale větší míru sebereflexe, především od lídra kandidátky. Celou situaci zítra (v úterý) projedná předsednictvo ODS,“ uvedl Kupka na síti X.
Doplnil, že je i nadále přesvědčen o tom, že volebnímu výsledku ODS v Praze 1 prospěje, pokud Dvořák na kandidátce nebude. „Stanovy ODS dávají vedení strany jasné nástroje, jak zasáhnout v případech, kdy kandidátka může ohrozit důvěryhodnost nebo volební úspěch ODS. Pokud to bude nezbytné, jsem připraven tyto nástroje využít,“ uvedl Kupka.
|
Rakušan vyčítá vládě atmosféru strachu. Kupka aroganci, nekompetentnost a chaos
K odchodu z kandidátky vyzvali Dvořáka nejen Kupka, ale i první místopředseda ODS Tomáš Portlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Všichni tři se z pondělního jednání omluvili.
„Filip Dvořák dostal prostor se k celé věci vyjádřit jak veřejně, tak vůči vedení ODS. Dosud tak neučinil. Proto vyzýváme Filipa Dvořáka, aby odstoupil z kandidátky ODS do Zastupitelstva městské části Praha 1,“ uvedli minulý týden ve společném prohlášení. Oblastní sdružení strany v Praze 1 zároveň vyzvali, aby kandidátku změnilo, pokud Dvořák sám neodstoupí.
Dvořák výzvu v pátek označil za nešťastnou a odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Prohlásil, že vše zveřejnil na Facebooku.
Seznam Zprávy napsaly, že Dvořák zdědil po svém otci majetek v hodnotě přes 230 milionů korun. Patří k němu nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachta kotvící v Chorvatsku. Dvořákův otec pracoval jako lékař-porodník.
Filip Dvořák je podnikatel a viceprezident Hospodářské komory ČR. V letech 1994 až 2002 byl radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starostou Prahy 1.
Jeho jméno se během působení ve veřejných funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Do čela Prahy 1 se v roce 2009 dostal po vnitrostranickém puči, kdy ODS za pomoci opozičních Věcí veřejných odvolala tehdejšího starostu Petra Hejmu. Ten proti Dvořákovi otevřeně vystupoval. Občanští demokraté z Prahy 1 ho následně vyloučili ze strany.
Nyní je Hejma zastupitelem Prahy 1 za STAN a v letech 2020 až 2022 byl po odvolání Pavla Čižinského (dříve Praha 1 Sobě, nyní Levice) jejím starostou.
|
Začnu v ulicích, říká kandidát ODS na starostu Prahy 1 Filip Dvořák
Dvořák stál v čele organizace ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Krok odůvodnilo tím, že Dvořák či bývalý starosta Jan Bürgermeister jsou spojováni s řadou kauz a jejich vzájemná rivalita navíc rozdělila organizaci na dva nesmiřitelné tábory.
Dvořák nicméně členem ODS zůstal a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany. Dlouhodobě působí také v jednotce a sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.