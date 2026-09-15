„Musíte si hlídat náš web, kde občas soutěžíme byty za komerční nájem – kdo dá nejvyšší nabídku, anebo byty před rekonstrukcí, za snížené nájemné s tím, že si ho nájemník zrekonstruuje sám. Ale pokud máte v Praze nemovitost, tak je to bez šance,“ řekla redaktorce iDNES.cz, coby fiktivní zájemkyni o obecní byt, úřednice kontaktního centra pro nájemníky a bydlení Prahy 1.
Jak se tedy k nájemním smlouvám dostali lidé, kteří podle zjištění redakce vlastní v Praze nemovitost nebo podíl na ní?
Redakce prověřovala seznam nejméně deseti takových nájemníků. Mezi nimi figuruje například známá česká herečka, prvoligový fotbalový trenér, úspěšná filmová producentka nebo lidé spojení s komunální politikou.
Na dotaz, jak vnímá svou kandidaturu do zastupitelstva Prahy 1 v souvislosti s tím, že zároveň obývá její byt za netržní nájem, reagoval okamžitým ukončením hovoru.