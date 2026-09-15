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Herečka i fotbalový kouč. Netržní nájmy dává radnice Prahy 1 dává jen vyvoleným

Jana Sobíšková
  15:00
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Václavské náměstí 39. Byt 3 + 1 Prahy 1 v secesním domě obývá nájemnice za 125 korun za metr čtvereční na dobu neurčitou. V Praze 8 má vlastní byt. | foto: Google Street View

Jsou vlastníky nemovitostí v metropoli, přesto dlouhodobě obývají městské byty Prahy 1 za netržní nájemné. K těm se přitom běžný občan nedostane. Redakce zjišťovala, jak přidělovací proces probíhá.

„Musíte si hlídat náš web, kde občas soutěžíme byty za komerční nájem – kdo dá nejvyšší nabídku, anebo byty před rekonstrukcí, za snížené nájemné s tím, že si ho nájemník zrekonstruuje sám. Ale pokud máte v Praze nemovitost, tak je to bez šance,“ řekla redaktorce iDNES.cz, coby fiktivní zájemkyni o obecní byt, úřednice kontaktního centra pro nájemníky a bydlení Prahy 1.

Jak se tedy k nájemním smlouvám dostali lidé, kteří podle zjištění redakce vlastní v Praze nemovitost nebo podíl na ní?

Redakce prověřovala seznam nejméně deseti takových nájemníků. Mezi nimi figuruje například známá česká herečka, prvoligový fotbalový trenér, úspěšná filmová producentka nebo lidé spojení s komunální politikou.

Na dotaz, jak vnímá svou kandidaturu do zastupitelstva Prahy 1 v souvislosti s tím, že zároveň obývá její byt za netržní nájem, reagoval okamžitým ukončením hovoru.

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Václavské náměstí 39. Byt 3 + 1 Prahy 1 v secesním domě obývá nájemnice za 125...

Jsou vlastníky nemovitostí v metropoli, přesto dlouhodobě obývají městské byty Prahy 1 za netržní nájemné. K těm se přitom běžný občan nedostane. Redakce zjišťovala, jak přidělovací proces probíhá.

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