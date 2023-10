Petrská čtvrť jako další centrum Prahy? Z ulice Na Poříčí má být bulvár

„Vedou tudy tři zásadní tahy, kterými si lidé pouze zkracují cestu. A ty tisíce aut pod okny jsou pro místní obyvatele velmi nepříjemné. Jednoduchým systémem jednosměrek chceme dosáhnout toho, že pokud někdo do čtvrti vjede, tak z ní zase stejným směrem nebo i přímo toutéž cestou vyjede. Prostý tranzit nebude možný,“ vysvětluje radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO).

Ve chvíli, kdy se toto podaří, může podle něj městská část přistoupit k celkové proměně lokality tak, aby byla pro místní příjemnějším místem pro život, což by mělo obnášet třeba více stromů či umístění dalších laviček.

Podle Ryvoly už návrhy na zklidnění Petrské čtvrti z dílny Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy existují. Plán přeměny je ale podle něj potřeba uchopit komplexně. Proto se vedení radnice sejde začátkem listopadu s místními obyvateli a nabídne jim výčet změn, které se dají realizovat, aby si z nich mohli vybrat.

Nejdelší přechod v republice

Jednou z hranic Petrské čtvrti je ulice Na Poříčí, která propojuje náměstí Republiky s Florencí. V současné době se jedná o vytíženou dopravní tepnu, o jejíž proměně v moderní bulvár se mluví už více než deset let. Velkou zastánkyní tohoto projektu je majitelka domu Černá labuť Danuše Siering, která pro tyto účely založila iniciativu Go Florenc. „Tady nejde o Václavské náměstí, o ulici Na Příkopech nebo podobně. Poříčí a celá Petrská čtvrť je lokalita, kde skutečně ještě žijí Pražané,“ podotýká Siering.

Projekt revitalizace Poříčí vznikl už v roce 2012, ale nakonec skončil v šuplíku, protože se vedení pražského magistrátu nebylo schopno dohodnout s radnicí Prahy 1 na tom, kdo jej bude financovat.

Podle architekta Marka Tichého, který původní i současnou revitalizaci ulice navrhl, je jedním z podstatných argumentů pro změnu naprosto nevyhovující přechod pro chodce mezi obchodním domem Bílá labuť a pasáží Archa. „Jedná se snad o nejdelší přechod v Česku, který popírá jakékoliv předpisy,“ sděluje Tichý. To už v „nové“ ulici Na Poříčí nebude problém, jelikož návrh počítá s jejím výrazným zúžením.

„Přeměna ulice Na Poříčí zapadá do všeho dění, kterého jsme v této lokalitě svědky. Přirovnal bych to ke Smíchovu, který v minulosti nebyl zrovna atraktivní čtvrtí a dnes je z něj v podstatě druhé centrum. A já jsem přesvědčen, že kolem Masarykova nádraží právě teď vzniká třetí městské centrum. Ve velkém se tu staví, povede sem rychlodráha z letiště a to všechno přinese zvýšený zájem o samotnou čtvrť a také tlak na to, aby nějak vypadala,“ míní Tichý.

Ulice Na Poříčí by se podle něj měla stát dělící linkou mezi obytnou a dopravně vytíženou lokalitou. Po dlouhých debatách s odbory dopravy, s policií a po sčítání dopravních toků se podle Tichého podařilo dospět k tomu, že je možné rozšířit chodníky na úkor silnice s tím, že ve směru do centra, tedy k náměstí Republiky budou auta jezdit po tramvajové trati.

Na rozšířených chodnících podle návrhu přibudou stromy, přitom ale v ulici zůstanou zachována všechna parkovací místa. Širší chodníky pak mohou sloužit třeba i jako prostory pro výstavy a další akce.

V současné době má projekt podanou žádost o stavební povolení. Tu je podle Ryvoly ale potřeba ještě zpřesnit. Na konci října by se měla uskutečnit schůzka, na které se budou sjednocovat jednotlivé požadavky všech dotčených. I po udělení stavebního povolení ale bude podle radního potřeba stavbu zkoordinovat s plánovanou opravou tramvajové tratě.