Sobotní pochod Prague Pride omezí dopravu. Magistrát očekává 70 tisíc lidí

Akci by podle magistrátu mohlo navštívit až 70 tisíc lidí, uvedl mluvčí hlavního města Vít Hofman. Účastníci průvodu podle něj projdou přes ulici Na Příkopě, kolem Prašné brány na náměstí Republiky a dále přes Revoluční a Dlouhou na Staroměstské náměstí. Odtud se vydají přes Čechův most do Letenských sadů.

„Na Čechově mostě bude zastaven veškerý provoz mezi 13:00 a 15:00, tramvajové linky budou v tomto čase vedeny po objízdné trase. Obdobné omezení městské hromadné dopravy bude platit také v ulici Revoluční mezi 12:15 a 15:15,“ uvedl Hofman. Dodal, že v době průchodu procesí auta dočasně neprojedou také v okolí ulic Na Příkopě, Dlouhá a Pařížská.

Předpokládaný čas ukončení pochodu na Letné je podle mluvčího 16:00, poté na akci naváže hudební festival s plánovaným koncem ve 22:00. Na průvod budou dohlížet členové složek integrovaného záchranného systému, členové organizačního týmu a stovka dobrovolníků, doplnil Hofman.

Letošní 15. pražský ročník festivalu leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) začal v pondělí. Program zahrnuje přes 180 akcí - od debat a workshopů po kulturní vystoupení, komunitní setkání nebo sportovní aktivity.

Hlavní dění se odehrává na osmi festivalových místech včetně Pride Village na Střeleckém ostrově, která slouží jako centrum festivalu. Pochod je tradičním vyvrcholením programu, který bude nicméně pokračovat ještě i v neděli.