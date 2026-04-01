Obžalovaná žena vinu odmítá, tvrdí, že vraždu vymyslel makléř a že ji nutil ke spolupráci výhrůžkami.
Odvolací senát dnes konstatoval, že obžalovaná žena sice přípravu spustila, dále byl však hlavním organizátorem Ticháček. „Máme za to, že trest je nutné adekvátně snížit,“ řekl předseda senátu Robert Fremr. U Ticháčka podle soudce prostor pro výraznější snížení trestu nebyl, soud však zohlednil jeho přiznání. Součástí odsouzení pro makléře je i peněžitý trest 300 000 korun.
Úřednice, jejíž jméno nelze uvést kvůli pravidlům o ochraně obětí trestných činů, chtěla podle obžaloby v roce 2023 nechat bývalého manžela zavraždit kvůli majetkovým sporům. S mužem podle spisu řešila vypořádání po rozvodu, zejména prodej bytu v pražské Troji. Podle státního zástupce se zeptala Ticháčka, který prodej bytu řešil, jestli by nemohl vraždu zařídit.
Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty
Makléř podle obžaloby souhlasil a oslovil svého známého, který měl čin spáchat. Muži vraždu naplánovali, pořídili samopal a od ženy dostávali informace o tom, kde její bývalý muž bydlí či pracuje. Pracovnice NKÚ dvojici podle obžaloby vyplatila zálohu 300 000 korun.
Poslední muž ale podle žalobců vraždu spáchat nechtěl a nabídku přijal pouze proto, že Ticháčkovi dlužil peníze. Vše po nějaké době nahlásil policii. Jeho případ řešila policie v samostatném řízení.
Pracovnice úřadu před Městským soudem v Praze loni v létě vypověděla, že s Ticháčkem chtěla řešit pouze prodej bytu. Makléř se podle ní ale rozhodl, že jejího bývalého muže zabije kvůli jeho dalšímu bytu ve Dvoře Králové nad Labem. Údajně chtěl po ženě informace a fotografie, ke spolupráci ji podle ní nutil výhrůžkami. Žena uvedla, že se nemohla obrátit na policii, protože jí makléř tvrdil, že tam má známé a nikdo jí neuvěří.
Plán vraždy vymyslela jeho exmanželka, řekl u soudu obžalovaný realitní makléř
„Opravdu nikdy v životě by mě nenapadlo nikomu ublížit,“ řekla dnes odvolacímu soudu. Zopakovala, že jí Ticháček vyhrožoval a že z něj má dodnes strach.
Ticháček naopak loni řekl, že celý plán vymyslela žena, která také stanovila odměnu pro vraha a poskytovala mu informace o zamýšlené oběti. Makléř uvedl, že mu obžalovaná chtěla za vraždu zaplatit z prodeje druhého bytu. Soudu dnes řekl, že svého jednání lituje.
Spory byly urovnány, namítal právník
Právník obžalované ženy v odvolání namítal, že úvahy městského soudu v odsuzujícím rozsudku jsou podle něj nelogické. Městský soud podle obhájce hodnotil důkazy selektivně tak, aby podporovaly závěr o vině ženy. Právník se pozastavil nad tím, že by žena o vraždu exmanžela žádala cizího člověka, a to navíc v době, kdy byly podle právníka spory urovnány. Požadoval, aby odvolací senát ženu buď zprostil, nebo případ vrátil nižšímu soudu. Ticháček v odvolání žádal nižší trest.
Odvolací senát ženě neuvěřil. Uvedl mimo jiné, že je inteligentní, mohla věc nahlásit policii nebo se svěřit rodině.
Úřednici NKÚ čeká soud za přípravu vraždy exmanžela, udal ji najatý vykonavatel
Obžalobě v případu čelil ještě Robert Gramiš, který podle vyšetřovatelů prodal realitnímu makléři samopal. Soudy ho za nedovolené ozbrojování pravomocně potrestaly 15 měsíci vězení. Gramiš tvrdil, že žádnou zbraň Ticháčkovi nezajistil. Odvolacímu soudu dnes předložil nahrávku rozhovoru s Ticháčkem z loňského prosince, ze které podle něj vyplývá, že zbraň nebyla jeho. Ticháček pravost nahrávky popřel, jde podle něj o podvrh. I soud dnes konstatoval, že nahrávka budí pochyby.