Na „place“ v restauracích, kancelářích anebo v logistických centrech. Také zde budou v létě hledat uplatnění brigádníci. Metropole i v tomhle ohledu nabízí mimořádnou nabídku pracovních míst a solidní odměny.
Tak, jako se v současnosti mění trh práce, se ale výrazně proměňuje také tento způsob krátkodobého zaměstnávání. Upozorňuje na to aktuální studie společnosti ManpowerGroup a potvrzují to další odborníci.
Hodinové sazby v hlavním městě se běžně pohybují mezi 150 a 170 korunami, u náročnějších nebo urgentních směn dosahují až 250 korun. V regionech si brigádníci vydělají méně, jejich příjmy zde dosahují částek 135 až 160 korun.
„Letní brigády dnes nejsou jen sezonní záležitostí pro studenty, ale důležitým ventilem trhu práce. Firmy jimi řeší nedostatek lidí a zároveň testují nové zaměstnance bez dlouhodobého závazku,“ vysvětlil Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.
Data z prvních měsíců roku 2026 ukazují, že růst mezd zpomaluje a firmy přecházejí od plošného zvyšování k cílenému odměňování podle přidané hodnoty. „V praxi to znamená, že flexibilita a schopnost rychle nastoupit má často vyšší cenu než dlouhodobá stabilita,“ objasňují odborníci.
„Zetka“ se liší
Nabídka brigád přitom zůstává vysoká a v hlavní sezoně roste zhruba z 1 600 na dvě tisícovky pozic denně. Struktura brigád velmi přesně kopíruje proměnu celé ekonomiky. Přibližně třetinu tvoří obchod a služby, stejný podíl připadá na logistiku, výrobu a manuální práci, o něco méně na gastronomii.
Roste ale také zájem o brigádníky v administrativě, marketingu a zákaznickém servisu, podíl dosahuje cca 15 procent nabídek. „Firmy totiž hledají flexibilní kapacity nejen do provozu, ale stále častěji i do kancelářských rolí, což ještě před několika lety nebylo běžné,“ vysvětluje zmiňovaná studie.
Hlavní město je výjimečné také v tom, že zde firmy o brigádníky soutěží a musí jim připlácet. Naopak je tomu v regionech s vyšším podílem osob bez práce.
Zájem o krátkodobé uplatnění se proměňuje také generačně. Svébytní jsou zástupci generace Z, ti podle expertů spíše řeší, zda jim práce dává smysl. „Současně ale mají nejsilnější vyjednávací pozici v historii, protože vstupují na trh práce v nejslabších populačních ročnících,“ shrnuje analýza.
Krátkodobá práce přes léto nepředstavuje jen možnost pro mladé. Brigády pomáhají nezaměstnaným, ale též seniorům. Aktivní důchodci zároveň představují cenný zdroj zkušeností pro firmy.
Jejich delší setrvání na trhu práce může zároveň pomoci stabilizovat pracovní týmy. Demografický vývoj představuje nejen v hlavním městě zásadní faktor a dlouhodobě vytváří tlak na využívání všech dostupných skupin pracovníků.
Trh změn
Letní brigády tak podle studie pro příští měsíce ukazují hlubší změnu pracovního trhu. Flexibilita přestává být benefitem a stává se standardem, který propojuje firmy i pracovníky napříč generacemi.
„Pokud přibývají hlavně krátkodobé sezonní pozice, přináší to sice úlevu statistikám i části uchazečů, ale nejde o dlouhodobé řešení,“ upozornil Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Z pohledu zaměstnanců je důležité, že firmy sice dál nabírají, ale zároveň jsou výrazně opatrnější. Část zaměstnavatelů už nehledá nové lidi plošně, ale velmi selektivně, na konkrétní provozy, směny nebo profese, kde jim skutečně chybí kapacita.
Do roku 2030 se podle odborných odhadů promění téměř 40 procent profesních dovedností. „Pracovní trh stojí na prahu výrazných změn, demografie, digitalizace i nástup umělé inteligence zásadně proměňují jeho fungování,“ vysvětlil Michal Španěl.
Lidé se podle odborníků ale nemusí bát, že jim moderní technologie seberou práci, člověk zůstane nenahraditelný. Trendem na trhu práce se stanou tzv. hybridní supertýmy. Propojí lidské síly, moderní technologie a externí specialisty.
V dubnu v Praze nezaměstnanost mírně vzrostla na 3,84 procenta. „V případě výraznějšího zpomalení tuzemské ekonomiky však nelze v negativním scénáři zcela vyloučit ani další nárůst sezonně očištěné nezaměstnanosti v závěru letošního roku a v roce 2027,“ popsal možný vývoj Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.
Letní brigády se mění
Zdroj: Manpower Group