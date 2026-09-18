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Požehnáním sošce patronky horníků odstartovala ražba dalšího úseku metra D

Autor:
  14:40
Páter František Čech z Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny...

Páter František Čech z Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru v Praze–Lhotce požehnal sošce svaté Barbory, patronce horníků, stavařů a razičů. (18. září 2026) | foto: DPP - Daniel Šabík

Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....
8 fotografií
Téměř na den přesně po třech měsících od zahájení výstavby dalšího úseku metra D od stanice Ryšánka na Nové Dvory začali zhotovitelé se samotnými ražbami. Ještě před tím požehnal páter sošce patronky horníků a stavařů.

Stalo se v pátek v místě budoucí stanice Nové Dvory, kde další ražby začnou.

Radní změnili nejvíc diskutované názvy nových stanic metra

Sošce svaté Barbory, patronky horníků, stavařů a razičů, která podle staleté tradice chrání dělníky před neštěstím při práci v podzemí, požehnal páter František Čech z Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru v Praze–Lhotce.

Po odkladech se začal stavět další úsek metra D, celá linka bude hotová za šest let

Úsek metra Ryšánka (dříve Olbrachtova) na Nové Dvory staví česko-německé sdružení společnosti Subterra (Hochtief, Hochtief Insfrasctructure a BeMo Tunneling).

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