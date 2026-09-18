Požehnáním sošce patronky horníků odstartovala ražba dalšího úseku metra D

Stalo se v pátek v místě budoucí stanice Nové Dvory, kde další ražby začnou.
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Radní změnili nejvíc diskutované názvy nových stanic metra
Sošce svaté Barbory, patronky horníků, stavařů a razičů, která podle staleté tradice chrání dělníky před neštěstím při práci v podzemí, požehnal páter František Čech z Římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru v Praze–Lhotce.
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Po odkladech se začal stavět další úsek metra D, celá linka bude hotová za šest let
Úsek metra Ryšánka (dříve Olbrachtova) na Nové Dvory staví česko-německé sdružení společnosti Subterra (Hochtief, Hochtief Insfrasctructure a BeMo Tunneling).