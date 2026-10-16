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Na předzahrádce v centru Prahy vybouchlo plynové topidlo, zranili se tři lidé

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  12:40
Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se...

Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se zranili tři lidé. (16. října 2026) | foto: X - Hasiči Praha

Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se...
Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se...
Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se...
Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se...
16 fotografií
Při požáru venkovních plynových kamen ve Vodičkově ulici v centru Prahy se dnes před polednem zranili tři lidé. Utrpěli popáleniny prvního až druhého stupně. Požár je uhašen. Vyplývá to z vyjádření policie, hasičů a záchranářů. Šlo o výbuch a následný požáru externího plynového topidla na terase restaurace, upřesnili hasiči.

Venkovní plynová kamna umístěná na terase podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče vybouchla a začala hořet. „Požár je uhašen, odvětráváme a ochlazujeme,“ uvedl Řezáč kolem 12:00.

Záchranáři mají v péči tři lidi, kteří mají popáleniny prvního až druhého stupně různého rozsahu. Všichni pacienti byli podle mluvčího záchranářů Karla Kirse při vědomí.

„Celý prostor byl zkontrolován termokamerou. Tři osoby byly předány do péče záchranářů. Momentálně uvolňujeme tramvajový pás a redukujeme jednotky na místě události“, uvedli hasiči na síti X.

Policie zjišťuje, co výbuchu předcházelo, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.

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