Na předzahrádce v centru Prahy vybouchlo plynové topidlo, zranili se tři lidé

Venkovní plynová kamna umístěná na terase podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče vybouchla a začala hořet. „Požár je uhašen, odvětráváme a ochlazujeme,“ uvedl Řezáč kolem 12:00.
Záchranáři mají v péči tři lidi, kteří mají popáleniny prvního až druhého stupně různého rozsahu. Všichni pacienti byli podle mluvčího záchranářů Karla Kirse při vědomí.
„Celý prostor byl zkontrolován termokamerou. Tři osoby byly předány do péče záchranářů. Momentálně uvolňujeme tramvajový pás a redukujeme jednotky na místě události“, uvedli hasiči na síti X.
Policie zjišťuje, co výbuchu předcházelo, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina.