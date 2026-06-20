Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pod známým klubem v centru Prahy vypukl požár, oheň vyhnal z budovy stovku lidí

Autor:
  23:09
Na Václavském náměstí v Praze hořely v sobotu kancelářské prostory v budově pod známým klubem Duplex. Na místě zasahovali hasiči ze tří stanic, kteří požár likvidovali zevnitř i zvenčí. Z objektu se samovolně evakuovalo asi sto lidí, nikdo nebyl zraněn.

Zásah v centru metropole byl rozdělen do dvou částí. Zatímco jedna skupina hasičů se soustředila na likvidaci plamenů, další pracovala na odvětrávání zakouřených prostor.

Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí. (20. června 2026)
9 fotografií

Kvůli zásahu byl uzavřen jeden z výstupů ze stanice metra, který vede před zasaženou budovu. „Aktuálně probíhá přetlaková ventilace objektu,“ uvedli hasiči krátce po 11. hodině večer.

Hasiči museli postupovat nejen vnitřkem objektu, ale také z vnější strany budovy. Právě poloha požáru v rušné části Prahy si vyžádala nasazení více jednotek a koordinovaný postup přímo na místě.

V centru Prahy hořelo v klubu Duplex, hasičům zásah komplikovali opilí turisté

Ještě před dokončením zásahu opustilo budovu přibližně sto osob. „Evakuace proběhla samovolně a obešla se bez zranění,“ uvedla iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková. Příčina vzniku požáru ani výše škody zatím nebyly upřesněny.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu

Lilia Khousnoutdinova miluje hru na klavír.

Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Lepší než na sítích, otočili kritici nového Jiřáku. Teď vadí „postele pro bezdomovce“

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech v Praze 3. (16. června...

Ještě před otevřením schytávala revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad kritiku kvůli nedostatku stromů, rozsáhlé dlažbě či nově kvůli výrazným červeným lavičkám. Reportér iDNES.cz ale na místě mezi...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou

Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní...

Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...

Pod známým klubem v centru Prahy vypukl požár, oheň vyhnal z budovy stovku lidí

Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí....

Na Václavském náměstí v Praze hořely v sobotu kancelářské prostory v budově pod známým klubem Duplex. Na místě zasahovali hasiči ze tří stanic, kteří požár likvidovali zevnitř i zvenčí. Z objektu se...

20. června 2026  23:09

Bouřka zastavila vlaky mezi Prahou a Kolínem, selhalo zabezpečovacího zařízení

Ilustrační snímek

Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem sobotu večer zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky nejezdí v úseku Pečky-Kolín, vyplynulo z informací...

20. června 2026  20:30

Bouřky ve středních Čechách. Padají kroupy, neobvyklá záchrana se udála v Příbrami

Bouřky se přehnaly také přes Prahu, přinesly s sebou přeháňky. (3. září 2024)

Zatímco během dne bylo na řadě míst v ČR horké slunečné počasí, vpodvečer se zatáhlo a objevily se bouřky s přívalovým deštěm i kroupami. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a...

20. června 2026  19:53,  aktualizováno  20:28

Remíza na úvod přípravy. Slavia vyzkoušela proti Dynamu Kyjev nové posily

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Fotbalisté Slavie v úvodním utkání letní přípravy remizovali na soustředění v Rakousku s Dynamem Kyjev 1:1. Českého mistra poslal už ve čtvrté minutě do vedení Samuel Pikolon, krátce před koncem...

20. června 2026  18:26

Sparta vykoupila Mannsverka z Ajaxu. Ukázal správnou mentalitu, řekl Rosický

Zleva Sivert Mannsverk (Sparta) v souboji s Lukášem Provodem ze Slavie.

Norský záložník Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem fotbalové Sparty. Ta ho získala na trvalý přestup z Ajaxu, odkud v uplynulé sezoně na Letné hostoval. Podepsal víceletý kontrakt.

20. června 2026  14:54

Tropy a cestování veřejnou dopravou. Jak a kde hledat klimatizované spoje

Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky

Česko se od pátku ocitá pod náporem tropických teplot. Webová aplikace Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) ukazuje na mapě všechny spoje, které mají nainstalovanou...

20. června 2026  13:26

Praha, ráj elektromobilů. Představila nové dobíjecí stanice a chystá další

ilustrační snímek

Na začátku června přibyly v Novovysočanské ulici v Praze 9 čtyři nové ultrarychlé dobíjecí stanice pro elektromobily, které provozuje Pražská energetika (PRE). Nejde přitom o jedinou inovaci, kterou...

20. června 2026  11:10

Tančící dům se během 30 let stal symbolem Prahy a turistickým magnetem

Tančící dům od architektů Vlada Miluniće a Franka Gehryho slaví 30 let od svého...

V sobotu 20. června to bude 30 let, co zahájil zkušební provoz tzv. Tančící dům na Rašínově nábřeží v Praze. Netradiční stavba architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho se stala jedním ze symbolů...

20. června 2026

Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, hájí „zatajené“ byty Prokop

Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19....

Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop na tiskové konferenci slíbil vysvětlit, kde vzal několik bytů, které nepřiznal v majetkových přiznáních. Premiér Babiš vystoupení neviděl, ale slíbil, že se s...

19. června 2026,  aktualizováno  15:52

Opravy u hlavní ranveje v Ruzyni jdou podle plánu, letiště odškodní obce

Oprava ranveje ruzyňského letiště. (červen 2026)

Na letišti Václava Havla pokračují opravy okolí hlavní dráhy, která je kvůli tomu již dva a půl měsíce zavřená. Práce jdou podle zástupce tiskové mluvčího pražského letiště podle plánu, projekt má...

19. června 2026  14:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prokopovo vysvětlení nestačí, reagují pražští politici. Dělá si z lidí legraci, tepou ho

Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19....

Pražské Piráty a Prahu Sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa, který vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Zastupitelé...

19. června 2026  14:07

Po odkladech se začal stavět další úsek metra D, celá linka bude hotová za šest let

Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova - Nové Dvory. (19....

Po dlouhém odkládání v se pátek oficiálně zahájila druhá etapa stavby linky metra D. Zástupci developerů, dopravního podniku a magistrátu poklepali na základní dlažbu. Ta bude stát ve stanici Nové...

19. června 2026  10:05,  aktualizováno  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.