Zásah v centru metropole byl rozdělen do dvou částí. Zatímco jedna skupina hasičů se soustředila na likvidaci plamenů, další pracovala na odvětrávání zakouřených prostor.
Kvůli zásahu byl uzavřen jeden z výstupů ze stanice metra, který vede před zasaženou budovu. „Aktuálně probíhá přetlaková ventilace objektu,“ uvedli hasiči krátce po 11. hodině večer.
Hasiči museli postupovat nejen vnitřkem objektu, ale také z vnější strany budovy. Právě poloha požáru v rušné části Prahy si vyžádala nasazení více jednotek a koordinovaný postup přímo na místě.
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Ještě před dokončením zásahu opustilo budovu přibližně sto osob. „Evakuace proběhla samovolně a obešla se bez zranění,“ uvedla iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková. Příčina vzniku požáru ani výše škody zatím nebyly upřesněny.
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