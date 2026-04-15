Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska, rypadlo odstranilo nestabilní část střechy

Autor:
  8:25
Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově pokračují hasiči i ve středu v dohašovacích pracích. Na místě likvidují skrytá ohniska v konstrukci střechy, která se částečně propadla. Během dne očekávají ukončení zásahu, následně začne vyšetřování příčiny a vyčíslování škod.
Požár ubytovny na pražském Žižkově zaměstnal desítky hasičů. Desítky lidí byly evakuovány. (14. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Požár ubytovny v ulici Jana Želivského, který v úterý zaměstnal desítky hasičů a vedl k evakuaci desítek lidí, ještě ani druhý den zcela neskončil. Na místě zůstávají jednotky, které se soustředí na dohašování skrytých ohnisek v konstrukci budovy.

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

„Během noci hasiči hlídali celý objekt a hasili skrytá ohniska. Na místě zasahujeme i dnes. Z důvodu propadu střechy jsou zde těžko přístupná ohniska. Poplachový stupeň byl snížen na první stupeň. Během dnešního dne předpokládáme ukončení činnosti na místě. Poté se začnou vyčíslovat škody a zjišťovat příčina požáru,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hasičů Stanislav Řezáč.

Právě propadlá střecha komplikuje zásah i ve středu. Hasiči se musí postupně dostávat do mezistřešních prostor, kde mohou zůstávat ohniska, která by se mohla znovu rozhořet. Během noci pásové rypadlo postupně nestabilní část střechy a zdiva odstranilo.

Desítky evakuovaných, zraněný hasič

Požár vypukl v úterý odpoledne a rychle se rozšířil do střechy objektu. Hasiči kvůli jeho rozsahu vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř a nasadili desítky kusů techniky. Kouř byl vidět kilometry daleko.

Z budovy evakuovali celkem 38 lidí, čtyři z nich zachraňovali pomocí výškové techniky. Zdravotníci ošetřili několik osob kvůli podezření na otravu zplodinami, jednu ženu ponechali na kyslíkové terapii.

Při zásahu se zranil také jeden z hasičů, který utrpěl popáleniny na krku a skončil v nemocnici.

14. dubna 2026

Náročný zásah i demolice střechy

Hasiči během úterního večera zahájili rozebírání střechy a podkrovních částí objektu. Na místo nasadili i těžkou techniku, včetně pásového rypadla, které pomáhalo odstraňovat nestabilní části konstrukce a zpřístupňovat skrytá ohniska.

Zásah komplikovala i logistika, do oblasti musely kyvadlově zajíždět velkokapacitní cisterny s vodou. Policie kvůli tomu výrazně omezila dopravu v okolí areálu bývalého nákladového nádraží.

Příčinu požáru zatím vyšetřovatelé nezjistili. Jasnější by mělo být až po úplném ukončení zásahu a následném ohledání místa.

Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského šlo o jednu ze dvou ubytoven v areálu, které obývali především zahraniční dělníci. Městská část pro část zasažených hledá náhradní ubytování.

Budova se navíc nachází v území, kde se v budoucnu plánuje bytová výstavba. Požár tak podle starosty urychlil její zánik.

