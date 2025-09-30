Policisté dopadli muže a ženu, kteří založili požár v porodnici U Apolináře

Policie dopadla a obvinila muže a ženu, kteří v červenci založili požár ve vestibulu kliniky porodnictví, gynekologie a neonatologie v Apolinářské ulici. Hrozí jim až osmileté vězení svobody. K činu je motivovala snaha získat mince z automatu, což se jim však nepodařilo.

Kriminalisté druhého policejního obvodu odhalili muže a ženu po vyslechnutí svědků a vyhodnocení kamerových záznamů. Vyšetřování policisty zavedlo do Ústecka a středních Čech, kde se obdobnými případy zabývali jejich tamní kolegové. Uvedl to pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.

„Po jejich ztotožnění byl sedmačtyřicetiletý žhář v průběhu září zadržen policisty na Smíchově, čtyřicetiletá žena pak před několika dny v Mělníku,“ řekl Rybanský.

Dvojice je nyní stíhána pro trestné činy obecné ohrožení, poškození cizí věci a krádež ve stadiu pokusu. Hrozí jim až osmiletý trest odnětí svobody, dodal mluvčí.

Žhářský útok v Apolinářské ulici není jediným, který byl dvojici prokázán. V současnosti mají podle policie na svědomí další čtyři, které policie prověřuje.

Červencový útok

Červencový požár v Apolinářské ulici vypukl po třetí hodině ranní. Na místě došlo k zakouření vestibulu od automatu na kávu. Hasičský sbor preventivně evakuoval třicet lidí. Zdravotníci na místo vyslali posádku s inspektorem a speciálním vozem Felix, který poskytl 11 maminkám, 14 novorozencům, jednomu tatínkovi a 6 členům personálu bezpečné zázemí a všechny transportoval do nezasaženého křídla nemocnice.

Požár U Apolináře někdo založil úmyslně, před ohněm prchaly rodičky i s miminky

Hasiči poškozený automat dohasili vodním proudem a prostory řádně odvětrali. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Po hodině od zásahu se mohli všichni vrátit zpět do budovy.

