Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovali 500 lidí

  12:34aktualizováno  13:09
U požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží zasahují hasiči ve druhém poplachovém stupni. Na místě jsou jednotky z pěti stanic. Z budovy bylo evakuováno přibližně 500 lidí. Nábřeží bylo z důvodu zásahu uzavřeno pro veškerou dopravu, informovali policisté na síti X. Hasiči požár lokalizovali, uvedl mluvčí hasičů.

Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v Praze. (22. dubna 2026) | foto: Hasiči Praha

Mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl kolem půl jedné informoval o lokalizaci požáru. Neměl by se tedy šířit dál. Požár podle informací hasičů zasáhl plochu o rozměrech přibližně tři krát pět metrů. Hořela izolace střechy, sdělil mluvčí redakci iDNES.cz.

Nyní hasiči na místě provádějí průzkum termokamerou, zda se požár nešíří dál. Jednotky hasičů místo zásahu postupně opouštějí, uvedl před 13. hodinou Rotschedl. Rovněž řekl, že záchranné službě nikoho nepředávali a evakuace osob byla samovolná za pomoci elektrické požární signalizace.

„Z důvodu probíhajícího zásahu bylo toto nábřeží uzavřeno pro veškerou dopravu,“ napsali policisté na síti X. Na místě zasahovala i záchranná služba.

„Na místo jsme vyslali posádku záchranářů, inspektora a evakuační speciál EVA, kdy na místě probíhala součinnost s pražskými hasiči. Celá událost se naštěstí obešla bez zranění,“ uvedla záchranná služba na síti X.

