V centru Prahy hořel hotel. Lidé se evakuovali, policie uzavřela okolní ulice

Podle dostupných informací hořela část střechy hotelu v křižovatce ulic Hybernská a Opletalova. Na místě bylo větší množství hasičských jednotek.
„Jedná se o požár na střeše hotelu v ulici Hybernská, která je kompletně uzavřena. Vnitřní prostory objektu jsou lehce zakouřené,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
„Hasební proudy máme nasazeny vnitřkem budovy a hasíme i z vnějšku,“ dodal.
Mluvčí záchranné služby Karel Kirs pro iDNES.cz uvedl, že na místě byla jedna posádka záchranářů, inspektor a evakuační speciál EVA.
„Událost se doposud obešla bez zranění. Aktuálně na místo povoláváme ještě jeden speciál jakožto podporu pro zasahující hasiče. Pokud by se cokoliv stalo, například kvůli přehřátí a podobně, aby měli klimatizovaný prostor,“ sdělil Kirs.
Podle informací policie na síti X proběhla samovolná evakuace hostů z přilehlé terasy a baru. „Z důvodu zásahu složek IZS jsou uzavřeny ulice Opletalova, Hybernská, Bolzanova a U Bulhara,“ sdělili policisté.
Střecha hotelu byla uhašen kolem tři čtvrtě na sedm večer.
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