Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

  8:40
U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly dvanáct lidí. Pět z nich skončilo v péči záchranářů, jednu ženu převezli zdravotníci do nemocnice.
Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském Spořilově. (8. října 2025)

„V ulici Hlavní zasahují hasiči u požáru jedné místnosti v bytové jednotce. Požár byl uhašen jedním proudem nasazeným po automobilovém žebříku. Provedeno odvětrání zakouřených prostor a kontrola celého objektu. Proběhla evakuace dvanácti osob a deset osob bylo zachráněno, z toho 5 osob je v péči záchranné služby,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském Spořilově. (8. října 2025)

Z pěti ošetřených lidí mohli čtyři po kontrole zůstat na místě. Jednu ženu záchranáři převezli do nemocnice. Na místě zasahoval i speciální velkokapacitní vůz Atego.

Hlavní ulice byla v době zásahu záchranných složek uzavřena v obou směrech. Policie dopravu odkláněla. Příčina požáru je zatím předmětem vyšetřování.

