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Mysleli jsme, že se žene bouřka, popisoval svědek požár skladu v Čelákovicích

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  12:57
Vstával do práce a chystal se dát si ještě před odchodem ranní cigaretu. Když vyšel na balkon, viděl zataženou oblohu a pomyslel si, že se žene bouřka. „Za chvíli mi ale bylo jasné, že to nejsou mraky,“ popisoval iDNES.cz svědek ranní situaci v Čelákovicích, kde hořel sklad elektrokoloběžek.

Bylo půl šesté, když dostali hasiči hlášení o požáru ve Stankovského ulici. Na místo postupně vyjelo až 25 hasičských jednotek.

Po 9. hodině už bylo okolí areálu dávno obehnáno páskami, vstup do něj hlídali policisté. Dým přes zdi již nebylo vidět, jen občas ho na jejich úroveň zvedl vítr.

V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026)
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026)
Požár haly v Čelákovicích, kde byly uskladněné elektrokoloběžky. (13. července 2026)
V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. K půl osmé ráno se zapojilo na 25 jednotek hasičů. (13. července 2026)
27 fotografií

Kolemjdoucí se zastavovali na křižovatce ulici Prokopa Holého a Stankovského, kde se vrátnice firmy EcoWhell nachází.

„Vstával jsem zrovna do práce a šel si na balkon zakouřit. Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký obrovský mrak na nebi, a že se žene bouřka. Za chvíli mi ale bylo jasné, že to nejsou mraky, jak se ta halda kouře zvětšovala,“ řekl iDNES.cz Lukáš T., obyvatel nedalekého bytového domu.

Pak už jen slyšel houkání kolony hasičských aut. „Pozavírali jsme s manželkou okna a sebrali prádlo, no fakt otřesný budíček,“ líčil.

To Hana, která žije s rodinou v rodinném domě asi 300 metrů od areálu zachváceném požárem, zjistila, že se něco děje, až podle houkání hasičských aut.

V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila

„To bylo nějak před šestou. Kouř jsme ale cítili až později, když se vítr obrátil na naši stranu. Už si tady připadáme jak na divokým západě. Nedávno tady jezdil po městě ten vyšinutej učitel s pistolema a teď tohle. Ještě že odpoledne odjíždíme na dovolenou,“ kroutila hlavou.

Zásah hasičů komplikoval fakt, že se později hala zřítila. Na místo zamířila i těžká hasičská technika.

Objekt o rozměrech 100 krát 50 metrů se zbortil. Hasiči nejprve vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, v 8:45 ho snížili na druhý, požár dostali pod kontrolu. Před polednem už ho dohašovali. Škoda je předběžně odhadnutá na vyšší desítky milionů korun, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Z nejhoršího jsme venku,“ řekl později starosta města Josef Pátek. Město původně doporučovalo nevětrat, nyní už je to možné.

„Kolem poledne byla zrušena všechna omezení, lidé už mohou i větrat. Pouze zůstává uzavřena ulice Stankovského, kde parkují hasičská auta. Co se týče možných úniků toxických zplodin do ovzduší, nebyla ani povolána speciální měřice z Kamenice, čili obyvatelům žádné nebezpečí nehrozí,“ řekl iDNES.cz čelákovický místostarosta Petr Studnička. Kouř z požáru byl vidět z dalekého okolí.

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