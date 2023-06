Oprava vyhořelého alzheimer centra finišuje, už se hlásí zájemci o místa

Kapacita objektu bude stejná jako před požárem, tedy 64 lůžek. Uvedli to člen správní rady Domova Alzheimer Roztoky u Prahy Radek Žádník a středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Původně odhadovaný termín dokončení rekonstrukce domova byl letos v červnu. „Děláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve. Chladnější průběh března a dubna zdržel některé stavební práce, takže se na objektu stále pracuje. Věříme, že do konce prázdnin bude vše připraveno, abychom mohli začít přijímat klienty,“ popsal Žádník.

Podle něj se nyní dokončují práce v interiéru budovy, například osazení okny. „Na první pohled bude objekt vypadat jako ten původní, ale samozřejmě poškozené a zničené části stavby, technologie a vybavení budou nové,“ doplnil člen správní rady. Konečná částka na rekonstrukci podle něj zatím není vyčíslená.

Požár policisté vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. „Prověřování případu Domova Alzheimer stále pokračuje, nemáme k dispozici ještě všechny zadané znalecké posudky,“ uvedla Suchánková.

Loňský požár v centru vypukl 1. června. Zasahovalo kolem stovky hasičů, vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Seniory z hořící budovy v Nádražní ulici evakuovali po žebřících.