Požár v Bohnicích zřejmě založil pacient. Při jednání dostal panickou ataku, sám uhořel

Autor: ,
  10:25aktualizováno  10:39
Středeční požár v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích byl založen úmyslně. S největší pravděpodobností ho má podle vyšetřovatelů na svědomí muž, který na místě zemřel. Byl to pacient léčebny.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hořelo v objektu neziskové organizace Národní ústav pro autismus (NAUTIS), která si ho od nemocnice pronajímá. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu. Předběžnou škodu vyšetřovatelé zjišťují, uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

„Na věci stále pracujeme, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchaní trestného činu obecné ohrožení. Pokud se potvrdí to, že požár způsobila ta osoba, která zemřela, bude případ odložen,“ řekl ve čtvrtek mluvčí policie Jan Rybanský.

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden člověk. (18. února 2026)
Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden člověk. (18. února 2026)
V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích hořelo. (18. února 2026)
V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích hořelo. (18. února 2026)
V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích hořelo. (18. února 2026)
16 fotografií

V objektu hořelo vybavení jednoho z pokojů budovy. Evakuovat se muselo 16 lidí. Jednoho vážně zraněného člověka hasiči předali záchranářům, kteří se ho snažili oživit, resuscitace byla ale neúspěšná.

Výkonná ředitelka NAUTIS Magdalena Šubrt Thorová už ve středu České televizi (ČT) řekla, že je možné, že za vznikem požáru stojí jeho oběť. Podle ČT přišel pacient se svojí asistentkou žádat do NAUTIS o službu sociální rehabilitace. „Dostal se do určité nepohody, panické ataky. V té chvíli došlo k útoku na naše asistenty. Ten pacient začal likvidovat zařízení kanceláře. Asistenti se stáhli a v tu chvíli došlo k požáru v té místnosti,“ řekla ČT Šubrt Thorová.

Tragický požár v bohnické léčebně, jeden pacient zemřel

Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou...

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

Muž na parkovišti manipuloval s cizím autem, spadlo z heveru a zabilo ho

Na Zbraslavi spadlo auto na zloděje katalyzátoru a zabilo ho

Mrtvého muže zavaleného automobilem našel v pondělí v brzkých ranních hodinách kolemjdoucí na parkovišti u budovy České pošty v Praze na Zbraslavi. Vše nasvědčuje tomu, že muži při manipulaci s...

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

ilustrační snímek

Chybějící písmeno ve slově novinář, tedy journalist, stálo studentku úspěch v maturitní zkoušce z angličtiny. Kvůli jedinému bodu, který jí scházel ke složení didaktického testu, dokonce podala...

Lidé chtějí karlínské robotické kurýry ochraňovat, zbytečně alarmují strážníky

Robotický kurýr společnosti Foodora přejíždí Libeňský most a vrací se na noc do...

Tři robotičtí kurýři společnosti Foodora, kteří od začátku prosince rozvážejí objednávky jídla zákazníkům v Praze 8, se v provozu zatím osvědčili. Navíc jsou miláčky kolemjdoucích. Lidé si na jejich...

Požár v Bohnicích zřejmě založil pacient. Při jednání dostal panickou ataku, sám uhořel

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

Středeční požár v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích byl založen úmyslně. S největší pravděpodobností ho má podle vyšetřovatelů na svědomí muž, který na místě zemřel. Byl to pacient...

19. února 2026  10:25,  aktualizováno  10:39

Stresíky z Ligy mistrů už Bendu přešly: Za sezonu mám ty nejlepší zážitky

Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z...

Čtyři roky byl věrný mužstvu Black Volley Beskydy, dva roky odolával různým nabídkám, ale až před touto sezonou vyměnil ostravské mužstvo za pražské. Reprezentační smečař Jiří Benda se upsal Lvům...

19. února 2026  8:52

Byznys snů, nebo běžný nájem? V Kolíně se rozhořel spor kvůli školní jídelně

Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...

Přemrštěná cena, nebo běžná nájemní smlouva za standardní tržní hodnotu? Na tom se neshodne vedení kolínské radnice v čele se starostou Michaelem Kašparem (Změna pro Kolín) a krajský zastupitel...

19. února 2026

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou...

18. února 2026  18:20

Tragický požár v bohnické léčebně, jeden pacient zemřel

Hasiči zasahovali v areálu bohnické léčebny v Praze. Kvůli ohni zemřel jeden...

V areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích dnes odpoledne hořelo. Hasiči sice oheň dostali rychle pod kontrolu, jeden z místních pacientů se ale vážně nadýchal zplodin a záchranářům se ho...

18. února 2026  15:04,  aktualizováno  17:16

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026,  aktualizováno  16:48

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Ptačí chřipka zabila v pražské zoo několik ptáků včetně pelikána. Omezení potrvají

Zoo Olomouc otevřela velkolepou voliéru pro kondory ve stylu peruánských And.

V pražské zoo uhynulo několik dalších ptáků, informoval ve středu ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Martin Jánošík z Městské veterinární správy v Praze. Uhynulí ptáci se vyšetří na ptačí...

18. února 2026  11:53,  aktualizováno  14:45

Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z...

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...

18. února 2026  14:05

Nepustit začátek a připravit se na rychlost. V Pardubicích vědí: Nymburk, to je výzva

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic a Sir’Jabari Rice z Nymburka

V téhle sezoně už s ním odehráli dva fantastické zápasy. V prvním případě pardubičtí basketbalisté s mistrovským Nymburkem v půlce října loňského roku padli 76:78, když střelec Bryant v poslední...

18. února 2026  10:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Policie zasahuje v ulici Tusarova po nahlášené potyčce několika lidí. (17....

V pražských Holešovicích byla v úterý večer nahlášena potyčka mezi několika osobami. Jedna byla hned po příjezdu policistů ošetřena, řekla redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

17. února 2026  20:50,  aktualizováno  20:57

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)

Podle prezidenta Petra Pavla momentálně nedává smysl konání olympijských her v Praze a dalších místech České republiky. Naopak smysluplnou variantou se mu jeví konání menších a organizačně méně...

17. února 2026,  aktualizováno  18:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.