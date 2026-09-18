Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, na místo míří chemická laboratoř

Požár vznikl před 16:00. Na místo míří přes 20 jednotek hasičů. „Zasahujeme několika vodními proudy, chráníme okolní budovy,“ uvedla Sýkora Fliegerová.
Záchranáři mají na místě jednu posádku, zatím ale nemuseli nikoho ošetřit, doplnil Hylebrant.
Požár vznikl před 16:00. Na místo míří přes 20 jednotek hasičů. „Zasahujeme několika vodními proudy, chráníme okolní budovy,“ uvedla Sýkora Fliegerová.
Záchranáři mají na místě jednu posádku, zatím ale nemuseli nikoho ošetřit, doplnil Hylebrant.
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