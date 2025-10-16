Policie odložila případ obřího požáru plastů na Rakovnicku, příčinou je samovznícení

Požár skládky v Rynholci hasiči likvidovali od 21. do 25. dubna. Postupně se do zásahu zapojilo 250 hasičů a speciální technika hasičského záchranného útvaru. Byl vyhlášený zvláštní stupeň poplachu.
|
Velký požár skládky u Rynholce zaznamenala i družice z výšky 36 tisíc kilometrů
„Rakovničtí kriminalisté odložili věc požáru skládky v Rynholci, kde bylo podezření na cizí zavinění, na základě podkladů ale zjistili, že nejde o podezření z trestného činu. Na základě posudku hasičů nebylo zjištěno cizí zavinění,“ řekla České televizi Richterová.
Podle policejní mluvčí je v závěrečné zprávě vyšetřovatelů uvedeno, že samovznícení mohlo vzniknout následkem fyzikálního jevu zvaného spojná vodní čočka, který zafunguje například jako lupa.
„Sluneční paprsky se přes ni kumulují,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Za určitých okolností se pak může vznítit hořlavý materiál.
Obří požár plastů u Rynholce
Společnost Ekologie, která areál provozuje, v dubnu informovala, že samovznícení se podle tehdejších dosavadních zjištění jeví jako nepravděpodobné a nelze vyloučit možnost úmyslného zapálení neznámým pachatelem.
Policie případ prověřovala kvůli možným dvěma trestným činům, a to obecnému ohrožení a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.