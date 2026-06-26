Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na pražském Žižkově hořel byt. Hasiči evakuovali 45 lidí

Autor: ,
  6:26

Požár v Biskupcově ulici (26. června 2026) | foto: X - HZS - Praha

Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili. Čtyři osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Informovali o tom pražští hasiči na síti X.

Hasiči vyjeli k požáru bytu v plném rozsahu krátce po třetí hodině ranní. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř a oheň zlikvidovali jedním vodním proudem. Po uhašení objekt odvětrali a pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus.

Obavy z požáru v Českém Švýcarsku. Platí výrazná omezení, častěji létají drony

„V 04:36 došlo k lokalizaci požáru, ke snížení na první stupeň požárního poplachu a začala probíhat redukce jednotek na místě,“ doplnili.

Z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili a čtyři osoby předali do péče ZZS.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc

Arnold Schwarzenegger přijel na akci Noc s legendou v Paláci Žofín. (18. června...

Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...

Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu

Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Třídní schůzka byla poslední kapka, řekla matka. Postižené dceři zasadila 96 ran

Krajský soud v Praze uložil šestatřicetileté ženě, která ubodala svoji...

Středočeský krajský soud ve středu poslal šestatřicetiletou zdravotní sestru, která ubodala svoji sedmiletou dceru s mentálním postižením, na 18 let do vězení. Žena se k činu přiznala, sama také...

Na pražském Žižkově hořel byt. Hasiči evakuovali 45 lidí

Požár v Biskupcově ulici (26. června 2026)

Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili. Čtyři osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Informovali...

26. června 2026  6:26

KOMENTÁŘ: Jak Piráti změnou zadání dostali Libeňský most do právní pasti

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu. (13. května 2025)

Pražský Libeňský most měl už dávno vypadat jako nový. Místo toho je z něj dopravně omezený a právně zablokovaný projekt, který město uvrhl do právní nejistoty, dopravních komplikací a rizika o téměř...

26. června 2026

Ničitelka českých nadějí se stěhuje do Prahy. USK hlásí další posilu

Aminata Gueyeová v dresu Zaragozy jako basketbalová královna

Další zahraniční akvizicí v týmu basketbalistek USK Praha pro nadcházející sezonu je francouzská pivotka Aminata Gueyeová. Třiadvacetiletá reprezentantka dosud působila v Zaragoze a patřila ke...

25. června 2026  22:04

Gastonova dynastie pokračuje. V Zoo Praha přišel na svět lachtanův pravnuk

V pražské Zoo se narodil pravnuk slavného lachtana jihoafrického Gastona (25....

Zoo Praha v Troji má nového lachtana jihoafrického. Jedná se o pravnuka legendárního lachtana Gastona, který uhynul v důsledku povodní v roce 2002. Mládě samečka se narodilo samici Daisy 5. června,...

25. června 2026  21:13

Měla chuť někoho pobodat. Policisté dopadli nebezpečnou ženu, převezli ji do nemocnice

ilustrační snímek

Pražští policisté ve čtvrtek pátrali po 35leté ženě s nožem, která v minulosti vyhrožovala sebevraždou i napadením. Žena se léčí na psychiatrii. Večer pražský policejní mluvčí Jan Daněk oznámil...

25. června 2026  17:09

Na smíchovském hřbitově se prodává hrobka s kaplí. Stojí jako garsonka

Zděná hrobka s kaplí na hřbitově Malvazinky na Praze 5. Jedná se o samostatnou...

Na hřbitově v pražských Malvazinkách je k mání pseudorenesanční hrobka z roku 1890. Celková cena zrekonstruované stavby s kaplí je 1,49 milionu korun. Součástí je krypta, uzamykatelný vstup i převod...

25. června 2026  16:42

Rekordní přestupy se blíží. N’Guessan a Diakité už mohou se Slavií trénovat

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Blíž se čas, kdy se z Ange N’Guessana a Toumani Diakitého definitivně stanou slávisté. Jejich přestupy z Liberce jsou na spadnutí, oba fotbalisté dostali ve čtvrtek povolení zapojit se do tréninku....

25. června 2026  14:19,  aktualizováno  16:22

Škrtil ji, nadával do Ukrajinců, tvrdí. Policie řeší konflikt na benzince, firma se kaje

Premium
Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Co začalo jako slovní rozepře kvůli vrácení peněz při nočním nákupu občerstvení na benzince, nakonec přerostlo ve fyzický útok. Pražská policie zasahovala 20. června na čerpací stanici Orlen v...

25. června 2026  15:51

Káva, energetický nápoj i mojito. Test, co nevhodného si může dítě koupit v Praze

Premium
Energie v plechovkách. Redakční figurant bez potíží koupil energetický nápoj,...

Ráno kávu, po obědě energetický nápoj a večer třeba alkoholický koktejl. Tak může vypadat nápojový lístek dne pražského školáka. S pořízením totiž nebude mít problém. Prodej kávy ani energy drinku...

25. června 2026

Vážím si, že si lidé všímají práce, kterou odvádím, říká Rázga. Povede ANO v Praze?

Do štábu hnutí ANO přišla trojka pražské kandidátky Barbora Rázga. (24. září...

Hnutí ANO musí najít lídra kandidátky pro komunální volby v Praze poté, co pražský zastupitel Ondřej Prokop po aféře kolem jeho bytů oznámil, že končí a nebude kandidovat. „Já o to rozhodně...

25. června 2026  10:58,  aktualizováno  14:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Manévry a evakuace na úřadu práce. Policie nahlášenou bombu nenašla

Policie i hasiči v Praze zasahují na Úřadu práce ČR v Novodvorské ulici kvůli...

Na úřadu práce v Novodvorské ulici v Praze 4 Lhotce ve čtvrtek kolem poledne zasahovala policie, hasiči i pyrotechnik. Na místě proběhla evakuace poté, co anonym nahlásil, že je na pobočce bomba....

25. června 2026  11:45,  aktualizováno  13:19

Celníci odhalili v Praze sklad s nelegálními léky na erekci

léky

Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a policií odhalili v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. Byly připraveny k distribuci v Česku i...

25. června 2026  11:34,  aktualizováno  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.