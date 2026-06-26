Hasiči vyjeli k požáru bytu v plném rozsahu krátce po třetí hodině ranní. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř a oheň zlikvidovali jedním vodním proudem. Po uhašení objekt odvětrali a pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus.
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„V 04:36 došlo k lokalizaci požáru, ke snížení na první stupeň požárního poplachu a začala probíhat redukce jednotek na místě,“ doplnili.
Z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili a čtyři osoby předali do péče ZZS.
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