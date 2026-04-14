Dým nad Žižkovem. Hoří ubytovna, obyvatele zachraňují s pomocí žebříků
„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou
Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...
KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?
Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...
Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi
V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...
Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3
Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...
Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy
Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...
Dostihy zachráněny, zatím jen na rok. Stát nám dal vysoký nájem, říká šéfka Chuchle
Závodiště ve Velké Chuchli slaví letos výročí 120 let. Na sklonku loňského roku to ale vypadalo dramaticky a hrozilo ukončení provozu celého areálu. Jak vypadá budoucnost? Budou se v Chuchli nadále...
Průlomová operace 21měsíční holčičky. Lékaři jí kvůli epilepsii odpojili část mozku
Lékaři v pražském Motole úspěšně operovali 21měsíční holčičku se závažnou epilepsií. Odpojili jí zadní část mozkové hemisféry, odkud pocházely její záchvaty. V tiskové zprávě o tom v úterý...
Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští
Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež...
Řidič riskoval na přejezdu, od srážky s projíždějícím vlakem ho dělily centimetry
Ačkoli nehody na železničních přejezdech končí pro řidiče osobních aut nezřídka tragicky, lidé na nich stále riskují. Dokazuje to nový případ z Poděbrad, kde na tamním přejezdu uvázl černý automobil....
Končí jedna etapa, říká majitel přívozu pod novým mostem. Josefína vyjede naposledy
Téměř dvacet let jeho Josefína vozila Pražany i turisty mezi Lihovarem a Dvorci. Lidé ji využívali ke své každodenní cestě do práce. Byla prvním bezbariérovým přívozem v Praze. S otevřením nového...
Sto tisíc v drobných. Policie hledá muže, který z auta ukradl dvacet kilo mincí
Bezmála 104 tisíc korun ukradl zatím neznámý zloděj ze zaparkovaného auta v pražských Jinonicích. Kořist se mu celkem pronesla, většina ukradené částky totiž byla v mincích. Při činu ho zachytily...
Ošetřenka je klíč pro nemocné z ulice. A může je začít vracet zpět do života
Jejich sociální status jim brání navštívit lékaře. I člověk z ulice ale může na zdravotní péči dosáhnout. Klíčem je Ošetřenka, poukaz, díky kterému může Armáda spásy zajistit člověku bez domova...
POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný
Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...
OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy
Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...
Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl
Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...
Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem
Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...
Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají
Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...