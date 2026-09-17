Požár v bytovém domě v Hartigově ulici na Žižkově. Hasiči evakuovali 15 lidí

Hasiči vyjížděli na místo po oznámení o černém kouři na chodbě. Kvůli požáru odpojili v domě elektřinu.
„Požár se podařilo rychle uhasit. Z domu bylo evakuováno 15 lidí a následně jsme prostory odvětrali,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí HZS Miroslav Řezáč.
Podle policie byla příčinou požáru technická závada. Vzniklá škoda dosahuje přibližně 200 tisíc korun.
„K požáru došlo v šestém patře. Přesné okolnosti události zatím neznáme,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
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