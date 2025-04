V pražské Troji hořel dům. Hasiči evakuovali dva lidi, nikdo se nezranil

Mluvčí pražských hasičů Barbora Škodová řekla, že v budově má podle dostupných informací sídlo firma. V okolí je omezena doprava včetně autobusů MHD, které jezdí do trojské zoologické zahrady.

„Na místě zasahovalo osm hasičských jednotek,“ napsali hasiči na sociální síti X. Evakuovali dva lidi. „Záchranná služba nikoho neošetřila,“ dodali na X.

Kvůli zásahu hasičů dopravní podnik do odvolání zastavil provoz autobusové linky 112, která jezdí z Nádraží Holešovice k zoo. Linka 234, která jezdí z Holešovic přes zoo do Podhoří, byla rozdělena na dvě části. Dočasně jezdí z Podhoří přes Zoo Praha do zastávky Troja, druhá trasa vede z Nádraží Holešovice přes Zoo Praha do Troje jako přímá linka bez zastávek, uvedl dopravní podnik na webu.