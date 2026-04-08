Na střeše radnice Prahy 15 v Horních Měcholupech vypukl požár

  6:41
Několik jednotek hasičů od rána zasahuje u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě města. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje, rekonstrukce zahrnovala podle webu radnice i instalaci fotovoltaických panelů.
Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech. (8. dubna 2026) | foto: X/Hasiči Praha

„V ulici Boloňská zasahují u požáru střechy budovy v rekonstrukci hasiči ze Strašnic, Chodova a Petřin společně s jednotkou Správy železnic a Horní Měcholupy. Plamenné hoření bylo uhašeno dvěma proudy. Dále probíhá vyhledávání skrytých ohnisek a rozebírání části konstrukce,“ napsali hasiči.

Po uhašení požáru ještě objevili skrytá ohniska, na místo proto povolali další posilové jednotky. „Požár se rozšířil do mezistřešního prostoru. Odstraňujeme části střechy, zavádíme sondy a vyhledáváme další skrytá ohniska,“ dodali.

Praha 15 se rozkládá na jihovýchodě Prahy a zahrnuje katastrální území Horních Měcholup a Hostivaře. Je také obcí s rozšířenou působnosti pro Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. V městské části žije zhruba 35 000 lidí.

