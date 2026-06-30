Hasiči zasahují u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici

„Máme nasazeno 8 útočných proudů z toho dva po AZ (automobilový žebřík),“ informují na síti. Na místě aktuálně zasahuje více jak 25 kusů mobilní požární techniky.
Byl zařízen štáb velitele zásahu a kyvadlová doprava vody. Zatím není nikdo evakuovaný ani zraněný.
Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
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