Požár polystyrenu v hotelu v Dobříši způsobil škodu pět milionů korun

„Příčinu ještě neznáme. Vyšetřovatelé na místě nasbírali poznatky a nyní se budou snažit vyloučit možné příčiny, které by to mohly být. Postupně vylučují možnosti, pokud to není jednoznačné,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Příčinu vzniku požáru zjišťují kromě hasičského vyšetřovatele kriminalisté a specialisté z Technického ústavu požární ochrany Praha.

Hořet začalo pátek odpoledne. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Dobříše a dobrovolní z obcí Dobříš, Nový Knín a Stará Huť.

„Po příjezdu k události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že jde o požár polystyrenu, který zakouřil celou budovu. K likvidaci nasadili hasiči tři vodní proudy, následně celý objekt odvětrali i za pomoci přetlakové ventilace,“ uvedla Fliegerová.

Po sedmnácté hodině velitel oznámil lokalizaci požáru, tedy, že se dále nešíří.

V rekonstruovaném hotelu byli čtyři lidé, kteří ze zakouřeného prostoru unikli. Velitel hasičů povolal záchranáře, aby je zkontrolovali, zda nejsou intoxikováni zplodinami hoření. Po ošetření je zdravotníci mohli zanechat na místě.