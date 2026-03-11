Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Autor:
  8:55
Vyšetřování úterního požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích, který zasáhl dva domy a vyžádal si evakuaci desítek lidí, potrvá podle hasičů ještě několik týdnů. Obyvatelé bytů, které požár nepoškodil, se ale budou moct začít vracet postupně zpět domů. Požár napáchal škodu za 20 milionů korun.

„Vyšetřování zabere období v řádu týdnů,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miloslav Řezáč.

Podle něj bylo při zásahu evakuováno celkem 49 lidí. Městská část Praha 7 jim zajistila náhradní ubytování.

„Náhradní bydlení potřebovalo zhruba 30 obyvatel. Pěti z nich městská část zajistila ubytování na dnešní noc. Dnes (ve středu, pozn. red.) se také sejde krizový štáb, který bude řešit případné návrhy dlouhodobého bydlení pro občany, kteří se nebudou moci v blízké době vrátit do svých bytů,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
15 fotografií

Podrobnější informace například o věkovém složení evakuovaných hasiči neevidují.

Lidé z bytů, které požár přímo nezasáhl, by se podle hasičů měli moci vrátit v brzké době. Jiná situace je u bytů, které oheň poškodil. „Tam musí proběhnout stavební práce,“ doplnil Řezáč.

Požár plynového potrubí trval čtyři hodiny

Požár vypukl v úterý kolem 14. hodiny v ulici Dobrovského na pražské Letné nedaleko budovy ministerstva vnitra. Oheň vznikl po narušení středotlakého plynového potrubí při stavebních pracích.

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Plameny následně zasáhly také fasády dvou domů a sahaly až ke střeše. Hasiči vyhlásili nejprve druhý a později třetí stupeň požárního poplachu.

Složky integrovaného záchranného systému evakuovaly sedm budov, které opustilo téměř padesát lidí včetně dětí z mateřské školy. Budovy ministerstva vnitra se evakuace netýkala.

Přímé hašení unikajícího plynu nebylo možné. „Plynové potrubí se podařilo uzavřít, plamenné hoření uhašeno,“ uvedl kolem 18. hodiny mluvčí hasičů. Plyn, který zůstal v potrubí, nechali hasiči ve spolupráci s plynaři kontrolovaně dohořet.

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Dodávky plynu byly dočasně přerušeny pro více než tisíc odběratelů. Plynaři museli kvůli uzavření potrubí provést výkopové práce.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu po zhruba čtyřech hodinách. Nikdo se při něm nezranil. Hasiči předběžně odhadli škodu na přibližně 20 milionů korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Vyšetřování úterního požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích, který zasáhl dva domy a vyžádal si evakuaci desítek lidí, potrvá podle hasičů ještě několik týdnů. Obyvatelé bytů, které požár...

11. března 2026  8:55

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

10. března 2026  14:52,  aktualizováno  18:34

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:10,  aktualizováno  17:53

Oblíbená a oceňovaná mluvčí končí. Jana Poštová nově povede srdce záchranky

Jana Poštová

Jana Poštová po sedmi letech končí coby tisková mluvčí pražské záchranné služby. Mezi novináři oblíbená a oceňovaná mluvčí a také nadšená běžkyně přijala novou výzvu. Povede zdravotnické operační...

10. března 2026  16:40

Zemřel bývalý basketbalista Zdeněk Hummel. Pražák s moravským pasem

Někdejší trenér národního týmu Zdeněk Hummel se v Ostravě setkal se starými...

Český basketbal zasáhla smutná zpráva. V úterý ráno po dlouhé nemoci zemřel ve věku 79 let bývalý reprezentant a později úspěšný trenér Zdeněk Hummel. Patřil k výrazným osobnostem československého...

10. března 2026  14:34,  aktualizováno  15:26

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

10. března 2026  14:17

Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal

Obžalovaný Patrik Slašťan u Obvodního soudu pro Prahu 5 (10. března 2026)

Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...

10. března 2026  13:35

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Cyklisté vystřídali vlaky. Novojičínský pumptrack má republikový unikát

Zájemci mohou v Novém Jičíně využívat od 5. března nové sportoviště, takzvaný...

Atraktivní novinkou se může chlubit Nový Jičín. V areálu bývalého Horního nádraží vznikla pumptracková dráha určená pro sportovní kola a koloběžky, ale i skateboardy. Její součástí je i nejdelší...

10. března 2026  12:24

Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky

Policejní vůz Jupiter

Policie kvůli případným falešným vstupenkám na mistrovství světa v krasobruslení přistaví k O2 areně v Praze speciální vozidlo, které bude zároveň sloužit i jako kontaktní centrum pro veřejnost....

10. března 2026  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.