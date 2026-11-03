Na místě aktuálně zasahuje profesionální jednotka z Berouna a dobrovolné jednotky z Loděnic a Rudné. Podle mluvčího středočeských hasičů převážel kamion potraviny, konkrétně by v zasaženém návěsu měly být bloky másla.
Větším škodám na vozidle zabránila i pohotová reakce šoféra. „Řidič si nejspíš všiml, že má nějaký problém, tak zastavil, odpojil návěs a popojel o něco dál,“ popsal situaci mluvčí s tím, že hoří pouze samotný oddělený návěs, který se nachází opodál.
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Dálnice byla původně zcela neprůjezdná, zasahujícím složkám se však již podařilo situaci částečně stabilizovat a částečně obnovit provoz. Podle hasičů se už „uvolnil jeden jízdní pruh“.
Co přesně bylo příčinou požáru, zatím není jasné a situaci bude muset na místě zhodnotit vyšetřovatel. Vzhledem k povaze nákladu by mohlo jít o technickou závadu.
Podle serveru dopravniinfo se nehoda stala krátce před 14. hodinou. Vozovka je uzavřena.