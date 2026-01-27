V Mladé Boleslavi vyhořel rodinný dům, požár způsobil škodu dva a půl milionu

Velký požár zachvátil v pondělí večer rodinný dům v Mladé Boleslavi. Hasiči preventivně evakuovali 34 lidí ze sousední budovy, nikdo se nezranil. Plameny způsobily škodu 2,5 milionu korun.
Požár domu v mladoboleslavské Nádražní ulici v pondělí večer způsobil škodu 2,5 milionu korun. Hasiči preventivně evakuovali 34 lidí ze sousední budovy, nikdo se nezranil. (26. ledna 2026) | foto: @HZS_STC

Požár domu v mladoboleslavské Nádražní ulici byl hlášen kolem 20:30, na část zásahu byl vyhlášen druhý poplachový stupeň. Na místě zasahovalo 11 hasičských jednotek.

Oheň hasiči dostali pod kontrolu po více než hodině. Příčinu požáru vyšetřují, na místě zůstala do dnešního rána dohlídka, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Požár byl lokalizován ve 21:46. Na místě do rána zůstala místní jednotka na dohlídku. Podle mluvčí byl oheň v ranních hodinách zlikvidován. Vyšetřovatel momentálně došetřuje poznatky k příčině.

„Místo zásahu bylo předáno majiteli, ale zatím je do objektu vstup zakázaný, dokud neproběhne došetření,“ informovala iDNES.cz Sýkora Fliegerová. Jasno by měli hasiči i policie mít okolo poledne.

V hořícím domě během zásahu nikdo přítomný nebyl. „Proběhla evakuace 34 lidí, ale to bylo z vedlejšího objektu, který byl těsně nalepený na ten hořící dům,“ uvedla mluvčí.

27. ledna 2026

