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Hasiči zasahují u požáru Lidlu v Kladně. Škoda se vyšplhala ke 120 milionům korun

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  2:23aktualizováno  6:15

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V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů korun. (8. září 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů korun. Hasiči mají požár pod kontrolou a pokračují v dohašování, přičemž 53 evakuovaných z blízké ubytovny se už mohlo vrátit a dosud nejsou hlášeni zranění.

Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.

Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu, ale třetí poplachový stupeň platil i o dvě hodiny později.

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„Příčina požáru je v šetření,“ uvedl Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu.

Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.

Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

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