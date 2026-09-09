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Hasiči už vědí, co způsobilo mohutný požár Lidlu v Kladně. Škoda je 170 milionů

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  9:13
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů korun. (8. září 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
42 fotografií
Hasiči ukončili zásah u vyhořelého obchodního domu Lidl v Kladně. Likvidaci požáru vyhlásili v úterý večer a objekt následně předali zpět majiteli. Příčinou rozsáhlého požáru, který způsobil škodu za 170 milionů korun, byl podle vyšetřovatelů zkrat elektroinstalace v podstřešním prostoru.

„Ve 20:00 byla vyhlášena likvidace požáru. Stanovenou příčinou požáru byl zkrat elektroinstalace v podstřešním prostoru. Nyní má objekt zpátky majitel,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně, škoda je 170 milionů

Mohutný požár zachvátil prodejnu Lidl v Americké ulici v Kladně v noci na úterý. Hasiči k němu vyjeli tři minuty po půlnoci. Na místě postupně zasahovalo 18 profesionálních a dobrovolných jednotek a kvůli rozsahu požáru byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.

Po zhroucení podhledů střešní konstrukce se oheň rozšířil do celé prodejny. Kvůli hrozícímu rozšíření plamenů hasiči evakuovali také 53 lidí ze sousední ubytovny. Při zásahu se lehce zranil jeden hasič.

Požár se podařilo dostat pod kontrolu po druhé hodině ranní. Škodu hasiči vyčíslili na 170 milionů korun, z toho 130 milionů připadá na budovu, 30 milionů na její vybavení a dalších deset milionů na zboží.

V Kladně hořel sklad olejů a autodílů, škoda je čtyřicet milionů korun

Vyšetřovatelé už dříve uvedli, že ohnisko požáru bylo v zázemí objektu mimo samotnou prodejní část. Na zjišťování příčiny spolupracovali hasiči s odborníky z Technického ústavu požární ochrany a policejními kriminalisty.

8. září 2026

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Hasiči už vědí, co způsobilo mohutný požár Lidlu v Kladně. Škoda je 170 milionů

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...

Hasiči ukončili zásah u vyhořelého obchodního domu Lidl v Kladně. Likvidaci požáru vyhlásili v úterý večer a objekt následně předali zpět majiteli. Příčinou rozsáhlého požáru, který způsobil škodu za...

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