Škoda je vyčíslena na 100 tisíc korun, řekly mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová a policejní mluvčí Michaela Richterová.
Hasiči přijali hlášení o požáru těsně po 17:00. „Došlo k zahoření v kuchyni,“ uvedla mluvčí hasičů Fliegerová.
Podle policejní mluvčí požár vznikl zřejmě od elektrického vařiče. Muže nalezli policisté ve sklepě, kudy se zřejmě snažil uniknout kouři. Pokoušeli se jej resuscitovat, následně i záchranáři. Oživit se jej ale nepodařilo.
„Jednalo se o muže ročník 1990,“ doplnila Richterová. Vyšetřování případu se věnují kriminalisté, koroner předběžně vyloučil cizí zavinění, ale je nařízena pitva.
„Na místo zásahu vyjeli profesionální hasiči z Kralup nad Vltavou, Roztok a Kladna a dobrovolní hasiči z Libčic nad Vltavou. Hasiči oheň zlikvidovali vodním proudem a místo odvětrali,“ informovali na svém účtu na platformě X středočeští hasiči. Po 17:30 měli hasiči požár pod kontrolou a před 18:00 vyhlásili jeho likvidaci.