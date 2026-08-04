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Na Benešovsku hoří les a pole. Platí nejvyšší stupeň poplachu, oheň zasáhl i chatky

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  17:03aktualizováno  17:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Plzeňského kraje

Hasiči v úterý odpoledne zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky, uvedli na síti X. Na místo letěl také vrtulník Black Hawk s bambi vakem, který před tím pomáhal s požárem na Šumavě.

„Aktuálně je u požáru 31 jednotek. Zřídili jsme štáb velitele zásahu a místo jsme rozdělili na tři bojové úseky. Zdravotníci ošetřili jednoho přehřátého hasiče,“ uvedli hasiči na síti X.

Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný, řekl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

V podhůří Šumavy hoří les. Hasil i vrtulník s bambivakem, plameny už se nešíří

Kolem 150 hasičů zasahuje v úterý také u požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu, velitel hasičů vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Tam se ale požár zhruba šesti hektarů přestal šířit, vrtulník s bambivakem odletěl po 1,5 hodině.

V Ústeckém kraji hoří skládka

Rozsáhlý požár trápí hasiče také v Ústeckém kraji, kde zasahují u skládky v Čížkovicích u Lovosic. Byl tam vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. „Hoří komunální odpad a část technologického zařízení. Na místo bylo povoláno 20 jednotek požární ochrany,“ uvedli ústečtí hasiči na síť X.

Situaci tam navíc komplikuje silný vítr. Hasiči zasahují několika vodními proudy a zřizují další čerpací stanoviště. K monitorování požáru vyslali také dron s termovizí, a na místo míří měřící vůz, aby monitoroval kvalitu ovzduší. „Kvůli kouři doporučujeme obyvatelům blízkých obcí nevětrat. Opatření se týká obcí Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Černiv, Čížkovice, Keblice a Sulejovice,“ informovali hasiči.

Na velké většině území České republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

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