Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

  12:25
U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luboš Pavlíček, ČTK

Škodu hasiči vyčíslili na 10 tisíc korun, příčinu zjišťují, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Požár v oblasti Bulánka byl ohlášen po 20:00. K místu hasiče přivedl muž s dronem, který si na procházce všiml kouře.

„V lese bylo pět ohnisek, byl tam horší přístup. Hasiči na dálku dopravovali vodu hadicemi,“ sdělila mluvčí.

Žhář jedenáctkrát zapálil Krčský les. Usvědčil se sám, důkazy měl v kapse

Oznamovatel jim také pomohl s dopravou vybavení na své čtyřkolce s přívěsem. Zásah skončil před 22:30.

K tomu, jak velká plocha byla zasažena, mluvčí neměla informace. Oheň se podařilo uhasit včas. „Když hasiči přijeli na kraj lesa, ani necítili kouř, tak se dá říct, že ten člověk s dronem jim hodně pomohl. Kdyby si ohně nevšiml, tak vzhledem k tomu, jaké je sucho, mohl být ten požár větší,“ dodala Sýkora Fliegerová.

