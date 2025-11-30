Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali

„Požár kuchyňské linky ve třetím patře bytového domu na pražském Spořilově byl hlášený v neděli krátce po osmé hodině ráno. Ženu bydlící v bytě, kde se vznítil sporák, jsme předali záchranářům ke kontrole,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl.
„Požár se díky zásahu nerozšířil mimo kuchyň. Celková škoda činí 200 tisíc korun. Hasiči zabránili poškození, které podle odhadu mohlo dosáhnout dvou milionů,“ dodal Rotschedl.
Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové se z bytového domu evakuovalo celkem osm osob. Ženu, jejíž kuchyň hořela, záchranáři pouze zkontrolovali. „Z místa tak posádka neodvážela žádného pacienta,“ uvedla Poštová.