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Při požáru na Benešovsku hasiči další chaty uchránili, nasazují termokameru

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  8:41
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
22 fotografií
Místo rozsáhlého úterního požáru v Křečovicích na Benešovsku zkontroluje ve středu ráno termokamera, poté by mohla být vyhlášena jeho likvidace. V noci hlídali požářiště hasiči, skrytá ohniska se neobjevila, řekla ve středu ráno mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Při zásahu hasiči původně vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Později ho snižovali.

Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely dvě a jeden zahradní domek. Celkově oheň zasáhl plochu téměř pět hektarů, informoval ve středu v tiskové zprávě mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička. Příčinu požáru a výši škody zatím hasiči neuvedli.

Na Benešovsku hořel les a pole. Oheň zasáhl i chatky, hasiči snížili stupeň poplachu

Požár vznikl před 16:00 v Poličanech, což je část obce Křečovice. „Požár se z lesního porostu následně rozšířil na chatky a poté také na přilehlé pole,“ uvedl Pěnička. Kvůli rozsahu a nutnosti posílení zasahujících jednotek velitel zásahu následně rozhodl o vyhlášení zvláštního, nejvyššího stupně požárního poplachu.

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
22 fotografií

Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal i policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát.

Zásahem se podle mluvčího hasičů podařilo uchránit 12 chat a 13 stavení, dva bagry, dále také klášter a fotovoltaickou elektrárnu.

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Během večera velitel postupně poplachový stupeň snížil na první a většina hasičů se mohla vrátit na základnu. Několik jednotek zůstalo na místě do rána kvůli dohašování a dohlídce.

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