Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely dvě a jeden zahradní domek. Celkově oheň zasáhl plochu téměř pět hektarů, informoval ve středu v tiskové zprávě mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička. Příčinu požáru a výši škody zatím hasiči neuvedli.
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Požár vznikl před 16:00 v Poličanech, což je část obce Křečovice. „Požár se z lesního porostu následně rozšířil na chatky a poté také na přilehlé pole,“ uvedl Pěnička. Kvůli rozsahu a nutnosti posílení zasahujících jednotek velitel zásahu následně rozhodl o vyhlášení zvláštního, nejvyššího stupně požárního poplachu.
Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal i policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát.
Zásahem se podle mluvčího hasičů podařilo uchránit 12 chat a 13 stavení, dva bagry, dále také klášter a fotovoltaickou elektrárnu.
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Během večera velitel postupně poplachový stupeň snížil na první a většina hasičů se mohla vrátit na základnu. Několik jednotek zůstalo na místě do rána kvůli dohašování a dohlídce.