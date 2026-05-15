V kladenských pekárnách hořelo. Požár způsobil škodu za 100 milionů

Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
„Požár nám ohlásili krátce před druhou hodinou ranní. Po uhašení jsme vyčíslili škody na 100 milionů korun. Oheň poškodil technologie dopravníku polotovarů a chlazení,“ popsal Bakalář.
Po dohašení požáru byl do pátečního rána na místě nařízený dohled. Podle Bakaláře se hasičům podařilo uchránit technologie v hodnotě kolem jedné miliardy korun.
|
Zamíchat, vykynout, zmrazit. Jak vznikají bagety pro celou republiku
La Lorraine Bakery Group je belgická firma, která na trhu působí od roku 1939, postupně expandovala do Evropy. Do Česka zamířila koncem devadesátých let. Zaměřuje se nejen na chléb a slané pečivo, ale i na sladké a zákusky. Dodává též restauracím, hotelům a podobně.
Firma se s požárem nepotýká poprvé. V roce 2008 hořelo v největší pekárně La Lorraine v Belgii. O dva roky požár vypukl v kladenské pobočce.