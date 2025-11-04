Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Hořelo v ubytovně v ulici Plukovníka Mráze. Hořící lednici se podařilo uhasit přenosným hasičským přístrojem, uvedli hasiči na sociální síti X.
V pražském Kamýku vzplál byt. Hasiči evakuovali 10 lidí, jedna žena je popálená
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....
Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...
V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...
Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...
Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...
Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.
Proti názvu stanice budoucí linky metra D Olbrachtova se v posledních dnech vymezili také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna či náměstek primátora pro dopravu Zdeněk...
Dopravu na jedné z tepen na rozhraní pražských Vršovic a Vinohrad zablokovala dnes odpoledne nehoda dvou vozidel. Ve Francouzské ulici poblíž zastávky Krymská se srazila osobní auta. Nehoda se obešla...
V botanické zahradě Střední odborné školy Jarov (SOŠJ) v pražských Malešicích opět ukryli před zimou vzácnou šestimetrovou palmu, která obvykle roste v Mexiku. Ta už svou výškou překonala původní...
Nová nájemní smlouva mezi státem a závodištěm Chuchle Arena Praha bude podepsaná nejpozději do konce listopadu, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Smlouva bude pouze na rok, závodiště...
Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil v úterý dopoledne přibližně na dvě hodiny provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě...
Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu zkomplikovala dopoledne nehoda nákladního automobilu a dodávky, při níž se zranil jeden z řidičů. Dálnice byla v průběhu zásahu záchranářů a odklízení...
„Tady je hygienická stanice Praha. Byl jste nám nahlášen, že jste onemocněl žloutenkou typu A. Ráda bych s vámi udělala epidemiologické šetření, abychom zjistili, kde jste se mohl nakazit.“ Podobný...
Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře bytového domu začalo hořet v jedné místnosti. Jedna žena utrpěla popáleniny na horní polovině těla....
Ve firmě AAS Automotive v Milovicích na Nymbursku, která vyrábí střešní nosiče a další příslušenství pro automobilový průmysl, vypukl v pondělí požár. Hasiči z objektu evakuovali 58 lidí, jeden hasič...
Mělnická, Tišice, okres Mělník
Kvůli poruše trakčního vedení nejezdilo v úterý ráno pražské metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most. Provoz byl zastaven od ranního zahájení provozu do 6:30 a dopravní podnik během výpadku...
U Městce Králové na Nymbursku dnes odpoledne srazilo osobní auto chlapce jedoucího na kole. Vrtulník ho přepravil se zraněním do nemocnice v Hradci Králové, řekla ČTK mluvčí středočeské policie...