Stromy zčernaly, prach tekl jako písek. Hasiči vzpomínají na obří lesní požár

Horko, pot a únava Letos uplynulo pět roků od největšího požáru pole a lesa ve Středočeském kraji za posledních dvacet let. Na místě tehdy zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči ze čtyř krajů a hlavního města. „Byl to rok velkého sucha a požárů v lesích jsme měli hodně. Ten u Chrášťan byl rozhodně největší,“ vzpomíná velitel zásahu Martin Vondra. Boj s plameny komplikovala vzdálenost vodního zdroje i fakt, že se oheň šířil do kořenového systému stromů. Někteří dobrovolní hasiči si stěžovali na zastaralou techniku, kterou měli k dispozici. | foto: Michal Šula, MAFRA