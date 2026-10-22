Požár dodávky v Praze. Oheň se rozšířil i na vedlejší budovu, lidé stihli včas utéct

Oznámení dostali hasiči ve čtvrtek odpoledne. „Vyjížděli jsme k požáru dodávky. V době našeho příjezdu byla zasažena v prostoru kabiny,“ informoval iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Plameny zasáhly i budovu, vedle které vůz stál. „Došlo i k drobnějšímu požáru pláště té budovy. Během 14 minut byl uhašen,“ řekl Řezáč.
Uvnitř stavby se před příjezdem hasičů nacházelo 11 lidí, ale nikdo nebyl zraněn. Objekt opustili, než hasiči dorazili, když se spustil požární poplach.
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„Na místě jsme provedli přetlakovou ventilaci, neboli odvětrání zakouřených prostor, a v současnosti probíhá další průzkum pomocí termokamery a dohašování skrytých ohnisek v té dodávce,“ uzavřel odpoledne Řezáč.