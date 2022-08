Na místě shořelé balírny ryb v Kralupech už stojí nový modernější závod

Dražší energie, méně ryb Ani po vysoké investici do nové balírny není pro firmu Bidfood všechno úplně růžové. Ačkoli při stavbě nové budovy vsadila na úsporné technologie, díky čemuž se i přes podstatné zvětšení provozu a kapacity spotřeba navýšila jen o 20 procent, nenechávají vedení podniku v klidu stále rostoucí ceny elektřiny nezbytné pro chlazení a provoz strojů. „Vysoké ceny elektřiny nás trápí, proto pokračujeme a hledáme další cesty, jak s ní šetřit. Aktuálně máme schválený projekt fotovoltaické elektrárny, příští rok by měla být spuštěna,“ uvedl výrobní šéf Daniel Volf.

Podnik se rovněž musí vypořádat s tím, že zatímco v posledních letech zájem o ryby stoupal, nyní poptávku přibrzdila inflace. „Lidé nad koupí více přemýšlejí. Dražší kousky nejsou to první, co dávají do košíku či si objednávají v restauracích,“ vysvětluje Petr Čtrnáct z nákupního oddělení Bidfood. Zpracovatele mnohem více trápí fakt, že na světových trzích je ryb nedostatek. Bidfood, který má v nabídce 40 druhů ryb, jich má ale dostatek, a to i díky široké síti 30 různých zahraničních dodavatelů.