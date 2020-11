Při požáru v Kralupech přišla firma o hlavní výrobnu rybích produktů

Pod kontrolu dostali hasiči požár ve večerních hodinách. „Na místě v noci pokračovalo dohašování. Zatím není určena ani výše škody,“ řekla ráno mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.



Oheň zasáhl celou výrobní halu firmy Bidfood, která v Česku distribuuje a vyrábí produkty dánské značky Nowaco. Při požáru se nikdo nezranil.



„Bohužel to, co jsme celých 30 let budovali, je aktuálně v plamenech. Nowaco vyrábí většinu rybích produktů v Kralupech nad Vltavou v budově, která je nyní naprosto zničená. Nikomu z našich zaměstnanců se naštěstí nic nestalo, ale pro nás všechny je to velmi smutný den,“ napsala firma na Facebooku.



Hala začala hořet ve čtvrtek kolem 14:00, na místě byly desítky hasičů z několika okresů a z Prahy. Kvůli rozsahu ohně i počtu zasahujících jednotek hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř. Starosta Kralup nad Vltavou doporučil občanům, aby nevětrali.

„Dnes přijede těžká technika, která pomůže s rozebíráním konstrukce haly,“ uvedla mluvčí hasičů.