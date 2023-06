Viděl mě někdo? zlobil se skladník viněný z velkého požáru. Soud ho osvobodil

„Viděl mě někdo, že jsem to zapálil? Jsem nekuřák. Jaký jsem měl motiv? Já jsem chtěl jenom pracovat. Pracoval jsem tam a chtěl jsem si jenom vydělat peníze. Neměl jsem žádný motiv. Dokažte mi moji vinu! Ukažte mi jediný přímý důkaz, že jsem tam šel, že jsem to zapálil a že jsem to udělal. Žádný důkaz proti mně nesvědčí,“ zlobil se v jednací síni obžalovaný mladík.

Předseda senátu Petr Smrž ho opakovaně žádal o závěrečný návrh, jak by měli s kolegy podle Cinova názoru ve věci rozhodnout. Mladík se ale nechtěl vzdát slova a neustále opakoval, že je nevinný.

„Mám doma rodinu. Mému synovi bude zítra jeden měsíc. Kdybych byl takový člověk, že jsem něco spáchal, zakládal bych si vůbec rodinu? Proč nejsou obžalovaní ostatní lidé? Proč jsem tady jenom já? Za to, že jsem chtěl normálně žít a pracovat,“ prohlásil rozhořčeně.

V únoru dostal u Krajského soudu v Praze nepravomocně osm let vězení za to, že ve čtvrtek 19. listopadu 2020 kolem druhé hodiny odpolední úmyslně založil požár v kralupské výrobní hale nadnárodní potravinářské firmy. Škoda přesáhla 170 milionů korun.

Motiv mladíka, který tehdy pracoval ve firmě asi dva týdny, byl podle krajského soudu následující: se svým spolupracovníkem měl rozepře, opakovaně si na staršího muže stěžoval, že v práci kouří.

Seniora chtěl údajně očernit, aby dostal výpověď a mohl tam nastoupit jeho kamarád. Proto se prý rozhodl založit ve skladu malý požár, který by vypadal jako od nedopalku cigarety. Měl plánovat, že oheň náhodou objeví, rychle uhasí a z požáru obviní kolegu. Plameny se však vymkly kontrole a zničily celou halu. Stíhaný mladík tuto verzi odmítl.

Soud prvního stupně opřel svůj názor zejména o odborné stanovisko hasičů, podle kterých byl oheň založen úmyslně. Experti zároveň vyloučili, že by ve skladu začalo hořet od pouhého nedopalku cigarety. Podle nich musel pachatel použít otevřený oheň, například zapalovač.

19. listopadu 2020

Přímo na místě činu, ve skladu obalových materiálů, kamery nejsou. Ty venkovní zachytily, jak Cina s kolegou po směně odcházejí, mladík se pak opakovaně otáčí a do skladu se vrací. Podle svých slov proto, že zapomněl krabičku od jídla. Následně ohlásil, že tam hoří.

Mohl to být i někdo jiný, míní odvolací senát

Krajský soud uzavřel, že Cinu usvědčují nepřímé důkazy. Vrchní soud s tím však nesouhlasí.

„U nepřímých důkazů je třeba postupovat velice obezřetně. Aby bylo možné uznat vinu, musí tyto důkazy tvořit souvislý, logický, nijak nenarušený řetězec, který v souhrnu ukazuje pouze na jednu osobu a současně vylučuje jiný skutkový průběh a pachatelství někoho jiného. Máme za to, že v této trestní věci taková důkazní situace není,“ uvedl předseda odvolacího senátu Petr Smrž.

„Celý objekt není monitorován kamerami, takže nemůžeme stoprocentně říct, že se tam nemohl dostat kdokoliv další. Nelze vyloučit přítomnost jiné osoby nebo jiný motiv,“ dodal.

Podle odvolacího soudu visí otazník i nad údajným Cinovým motivem. Vztahy mezi ním a starším kolegou nebyly nijak přehnaně napjaté. Jejich nadřízený navíc uvedl, že i kdyby muž odešel do důchodu, na jeho místo by už nikoho dalšího nepřijímali.

Obhajoba poukázala na to, že ve výrobní hale nebyl nainstalovaný protipožární systém a společnost od obžalovaného mladíka překvapivě nežádala žádnou náhradu škody.

Mladík byl pravomocným zprošťujícím rozsudkem nadšený. „Spadl mi kámen ze srdce. Je to super zpráva. Neumím ani vyjádřit svůj pocit. Spravedlnost funguje, jsem moc rád. Utíkám domů za ženou a za malým. Všem řeknu, jak to dopadlo. Děkuju soudu i svojí advokátce,“ řekl portálu iDNES.cz po skončení jednání.