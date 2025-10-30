Policie prověřuje požár průmyslových hal v Nehvizdech jako obecné ohrožení

  13:47
Policie prověřuje rozsáhlý požár hal v Nehvizdech u Prahy z 22. října jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pracuje se všemi vyšetřovacími verzemi, nevylučuje ani úmyslné zapálení. Škoda byla odhadnuta na 120 milionů korun, ještě se ale může upřesnit, řekl ve čtvrtek krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Policisté zatím stále pracují se všemi verzemi vzniku požáru, a to technickou závadou, nedbalostí nebo možným úmyslem,“ řekl Truxa.

Škoda podle něj zatím přesně vyčíslená nebyla, dál se pracuje s odhadem 120 milionů korun. „Může se to ještě upřesňovat. Čekáme na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičů,“ doplnil Truxa. Vyšetřování podle něj může trvat i několik měsíců.

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Požár zachvátil minulý týden ve středu skladový areál společnosti Compass CZ, která prodává autodoplňky, nářadí a outdoorové vybavení.

Hasiči na několik hodin vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, zasahovalo 35 jednotek, tedy asi 180 hasičů. Při rozebírání nejvíce zasažené haly pomáhala těžká technika záchranného útvaru z Jihlavy.

V Nehvizdech dohasili průmyslové haly. Příčinu požáru zachytily kamery

Společnost uvedla, že požár zasáhl část skladových zásob, obnova dodávek některých značek může trvat delší dobu, část sortimentu zůstala nepoškozená. Společnost nyní pracuje na co nejrychlejším obnovení provozu.

