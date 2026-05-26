V garážích obchodního centra hořelo auto. Hasiči odvětrávají prostory

Autor: ,
  16:32aktualizováno  16:43
V podzemních garážích obchodního centra Westfield Chodov hořelo osobní auto. Závažnost situace aktuálně není známá, hasiči stále odvětrávají zakouřené prostory, uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová. Záchranáři ošetřili dva pacienty, kteří se nadýchali kouřem.

„Momentálně probíhá odvětrávání prostor a průzkum objektu,“ dodala redakci iDNES.cz mluvčí. Na místě zasahují jednotky ze stanic Holešovice, Chodov, Krč, Petřiny a Sokolská.

Policie příčinu požáru zjišťuje. „Prvotní informace nicméně naznačují, že se jedná o technickou závadu automobilu,“ uvedl její mluvčí Jan Rybanský s tím, že cizí zavinění vyšetřovatelé nejspíše vyloučí.

Záchranáři k obchodnímu centru vyslali tři své posádky i specializovaný velkokapacitní vůz „Atego“, jenž se využívá v mimořádných situacích, jakými jsou hromadné nehody či evakuace.

„V péči jsme měli dva pacienty, u kterých jsme kontrolovali především míru nadýchaní kouřem,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Podrobnější informace k jejich zdravotnímu stavu však v současné chvíli nemá a zásah nadále probíhá.

Požár osobního automobilu v garážích OC Westfield Chodov. (26. května 2026)
Požár auta v podzemních garážích OC Westfield Chodov. (26. května 2026)
Požár auta v garážích obchodního centra na Chodově. (26. května 2026)
Požár auta v podzemních garážích OC Westfield Chodov. (26. května 2026)
8 fotografií
V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Krajský úřad zrušil trest pro řidiče formule, který se proháněl po dálnici

Policie hledá řidiče, který jel ve formuli po dálnici D4.

Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky, věcí se tak budou znovu zabývat úředníci...

26. května 2026  16:06

Plzeň má v basketbalové lize nahradit Nymburk. Mistr nejeví zájem o nový ročník

Václav Honomichl (vlevo) v dresu Plzně zakončuje na koš Nymburka přes A. J.

Basketbalisté Lokomotivy Plzeň by si po dlouhých čtrnácti letech opět měli zahrát nejvyšší českou soutěž, tentokrát Maxa NBL. Klub, který působil v první lize a v uplynulé sezoně vyhrál skupinu...

26. května 2026  11:44,  aktualizováno  16:04

Začala stavba nejdelší části železnice na Kladno. Ministr poslal vzkaz budoucím

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Odstartovala další etapa plánované modernizace železniční trati Praha - Kladno s odbočkou na letiště. Na jednom z klíčových míst celé trati - na nádraží v Hostivici u Prahy ji zahájil ministr dopravy...

26. května 2026  14:06,  aktualizováno  15:13

Vyzýval k vystřílení politiků a novinářů. Soud muži zpřísnil podmíněný trest

Ilustrační snímek

Za výzvy k vystřílení politiků a novinářů v úterý odvolací soud obžalovanému Marku Čejdíkovi o rok zpřísnil původní podmíněný trest. Pokud se muž pod dohledem probačního úředníka neosvědčí ve...

26. května 2026  15:06

Tak jsme čapli zlodějíčka. Lidé z Šestajovic sami zadrželi muže, co se vloupal do domu

ilustrační snímek

Mimořádný zásah si připsali obyvatelé Šestajovic ve Středočeském kraji. Povedlo se jim zadržet zloděje, který se vloupal do rodinného domu.

26. května 2026  12:13

Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Jiří Rezek, ještě coby starosta Zlatníků Hodkovic na snímku z roku 2013, kdy...

Bývalého starostu Zlatníků-Hodkovic Jiřího Rezka policie stíhá za zneužití pravomoci a více než dvoumilionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního...

26. května 2026  11:41

Veterináři v domě na Mladoboleslavsku našli v silně znečištěném prostředí 165 psů

Odhalení psí množírny na Mladobosleslavsku. (21. května 2026)

Policie spolu se veterinární správou odhalily minulý týden v jednom z rodinných domů na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy různých plemen, velikostí a stáří, převážně kříženců.

26. května 2026  11:32

Příjemné osvěžení. V pražských ulicích je 47 mlžítek, jedno stylové přibylo na Hradě

Mlžítko na Pražském hradě ve speciální podobě navazující na původní...

Pražský veřejný prostor opět zaplnila mlžítka a osvěžítka. Ta dokážou rozprašováním vody snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Letos jich na území metropole několik přibylo, jedno...

26. května 2026  11:04

VIDEO: Opilý řidič projel středem kruhového objezdu, zasekl se v keři

Nehoda automobilu na kruhovém objezdu v Jankovcově ulici v pražských...

V pražských Holešovicích havaroval v úterý brzy ráno osobní automobil, který projel rovně skrz kruhový objezd. Řidič následně ztratil nad vozem kontrolu a uvázl v keři, ze kterého ho musela...

26. května 2026  10:15

„Kbelské peklo“ se blíží, vrcholí přípravy na největší dopravní omezení roku

Ilustrační snímek

Prahu i okolní obce čeká od začátku července výrazné dopravní omezení kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice. Oprava jednoho z nejvytíženějších silničních tahů v Česku začne 2. července, potrvá v...

26. května 2026  7:05

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

25. května 2026  19:55

