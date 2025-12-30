Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Autor: ,
  14:10
U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná škoda je 2,5 milionu korun, příčina se vyšetřuje.
Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)
Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)
Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)
Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)
13 fotografií

Požár byl hlášen krátce po 10. hodině dopoledne. „Jde o garáž cca 6 x 6 metrů v plném rozsahu. Garáž sousedí s rodinným domem, který je požárem také zasažen. Je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V současné době se snažíme uchránit rodinný dům. Rozebíráme střechu,“ uvedli dopoledne hasiči na síti X.

„Garáž byla zasažená kompletně, už dohořívá, nyní jde o rodinný dům,“ hlásil před polednem mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Zásah podle něj komplikovalo i náledí, na místo požáru se tak hasiči dostávali pomaleji.

Hasiči zasahovali i s pomocí výškové techniky. Postupně se jim podařilo zlikvidovat veškerá ohniska požáru.

Záchranáři měli v péči jednoho člověka. „Ošetřen jeden pacient s lehkými popáleninami na dlaních, převezen do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Postapo Praha děsí i fascinuje. Grafik mění známá místa metropole v apokalypsu

Postapo. Post-apokalyptická Praha vytvořená grafikem za pomocí umělé...

Post-apokalyptická Praha. Zničené Háje, Černý Most, Anděl. Opuštěné ulice i mrazivá atmosféra známých míst. Grafický designer Václav Krejčí, stojící za projektem Postapo Praha, pomocí umělé...

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná...

30. prosince 2025  14:10

Kouč Veselý černý závěr podzimu ustál, na Sinjavského mají Bohemians dvě nabídky

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, během utkání na Slavii.

Čtyři porážky za sebou se skóre 1:8, sesun na dvanáctou příčku. Přesto nepovedený závěr podzimu Jaroslav Veselý, trenér fotbalistů Bohemians, ustál. „Trenér Veselý povede mužstvo i v jarní části...

30. prosince 2025  12:57

V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky

Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Nález mrtvého muže v kolejišti zastavil v úterý ráno v Praze na zhruba 20 minut provoz vlaků z hlavního nádraží směrem na Smíchov a do Vršovic. Mrtvým je mladý cizinec. Provoz byl po 8. hodině...

30. prosince 2025  8:23,  aktualizováno  12:16

Řemesla dál strádají. Mzdy v Praze nejvíc stoupají ředitelům a specialistům

ilustrační snímek

Bohatší Vánoce i oslavy konce roku si letos mohou užít Pražané. Alespoň to plyne z aktuálních analýz vývoje průměrné hrubé mzdy zaměstnanců, vypracované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) za 3....

30. prosince 2025  12:05

Noční tramvaje pojedou na Silvestra co 15 minut, metro a autobusy i ve dvě ráno

Noční tramvaj v zastávce Masarykovo nádraží

Novoroční režim v pražské hromadné dopravě přinese posílení spojů, delší provoz metra i kratší intervaly nočních linek. Od Nového roku pak přijde útlum a delší intervaly.

30. prosince 2025

Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, střídačce bude šéfovat Plekanec

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Kladenský trenér...

Kladno v krizové situaci zatáhlo za záchrannou brzdu. Předposlední tým hokejové extraligy zareagoval na sérii sedmi porážek odvoláním trenéra Davida Čermáka. Šéfem střídačky bude podle všeho Tomáš...

29. prosince 2025  17:43,  aktualizováno  18:33

Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz

Přeprava kol v metru

Pražský dopravní podnik zavádí od Nového roku vstřícné opatření vůči cyklistům. Nově budou moci s bicyklem v metru do jakéhokoliv vozu. Naopak elektrokola mají v metru zákaz. Od ledna také zdraží...

29. prosince 2025  15:23

Pražská zoo opět krmí zvířata neprodanými stromečky, pro slony jsou i hračkou

Krmení zvířat neprodanými vánočními stromečky v pražské Zoo. (29. prosince 2025)

Zvířata v pražské zoo si budou od pondělí do středy moci pochutnat na vánočních stromcích, které pocházejí z neudaných zásob prodejců. Nevšední krmení letos podle mluvčí zoo Nikoly Dostálkové dostane...

29. prosince 2025  15:15

Jak mám pojmenovat naši školu? Ředitel hledá inspiraci pro název i na sociální síti

Radko Sáblík, ředitel Střední průmyslové školy Preslova

S novým rokem dojde v Praze ke sloučení Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia s Hotelovou školou a Gymnáziem Radlice. Název nástupnického subjektu při zahrnutí obou současných jmen je však...

29. prosince 2025  14:32

Zloději ukradli v Praze tři auta kurýrů s jídlem, stála odemčená na ulici

Zloději o víkendu ukradli v Praze tři auta kurýrů. Řádně auta zajišťujte,...

Tři auta kurýrů rozvážejících jídlo ukradli o uplynulém víkendu zloději v Praze. Řidiči ve všech případech nechali svůj vůz odemčený a někdy i nastartovaný. Všechna tři vozidla se podařilo najít,...

29. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparťan Eneme se na africkém šampionátu zranil, slávista Ogbu zatím nenastoupil

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Nemilá zpráva přišla z mistrovství Afriky ke sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu: Santiago Eneme kvůli zranění nedohrál nedělní zápas Rovníkové Guineje proti Súdánu. Eneme je jedním ze čtyř hráčů...

29. prosince 2025  13:31

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Tragická nehoda na Kladensku. Auto srazilo cyklistu a z místa ujelo.

Na silnici 2012 u obce Horní Bezděkov na Kladensku se dnes srazil osobní vůz s cyklistou, který nehodu nepřežil. Řidička auta z místa nehody ujela a police po ní pátrala. Později se sama přihlásila...

29. prosince 2025  12:30,  aktualizováno  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.